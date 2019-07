Acquisto record per il West Ham: 50 milioni per Haller, è in arrivo per le visite

Dopo Jovic, anche Haller lascerà l'Eintracht Francoforte: il West Ham lo pagherà circa 50 milioni, sarà l'acquisto più costoso degli Hammers.

La partenza di Marko Arnautovic, accasatosi ai cinesi dello Shanghai SIPG, aveva lasciato un vuoto nell'attacco del . Per questo il club londinese ha deciso di rimpiazzare il forte centravanti austriaco con il colpo più costoso della sua storia, il francese Sebastien Haller dell' Francoforte.

Gli Hammers, secondo quanto riporta la 'BBC', hanno praticamente chiuso l'operazione, con il club tedesco che incasserà circa 50 milioni di euro dagli inglesi e il giocatore che è atteso a Londra nelle prossime ore per le visite mediche.

Il venticinquenne francese ha segnato 20 goal complessivi in 41 partite con i tedeschi nella passata stagione e ora è pronto allo sbarco in Premier League. In due stagioni in forza all' sono state 33 le reti del bomber transalpino in su 77 gare giocate. In precedenza aveva giocato in con l'Utrecht, segnando 51 volte in 98 partite complessive.

Oltre ad Arnautovic, hanno lasciato gli Hammers quest'estate anche Lucas Perez ed Andy Carroll, da cui la richiesta del manager Manuel Pellegrini alla proprietà di fare uno sforzo economico, che è prontamente arrivato. Al West Ham sta per approdare l'acquisto più costoso della storia del club.