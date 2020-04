Acquafresca e quel mancato rientro all'Inter: "Fui vicino allo scambio con Balotelli"

Una carriera spesa in tra , , Treviso, , e Ternana, poi le esperienze all'estero al e al Sion, sua ultima squadra prima della pausa causata dall'emergenza sanitaria: oggi Robert Acquafresca è svincolato, ma ha approfittato della situazione di stallo per ripercorrere alcuni curiosi aneddoti del passato.

Intervenuto in diretta su 'Instagram' nel format di Sky, l'ex attaccante rossoblù ha ricordato il principale 'sliding doors' della sua carriera, quando poteva finire all':

"Io vicino all’Inter? In quel periodo avevo fatto veramente bene. Ero a metà strada. Ero di loro proprietà e mi avevano dato la possibilità di rientrare, in uno scambio con Balotelli. Ma poi il calcio è sempre imprevedibile. L'Inter mi ha messo in vendita, rimasi deluso. Ma alla fine è stato meglio così per tutti".