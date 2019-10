Acerbi racconta: "Al Milan bevevo di tutto, la malattia mi ha salvato"

Francesco Acerbi ha raccontato i suoi momenti più diifficili: "Dopo la morte di mio padre ero senza stimoli. Bevevo di tutto, la malattia mi salvò".

Oggi è uno dei migliori della , un leader e un punto di riferimento della e un giocatore della Nazionale Italiana, ma Francesco Acerbi per arrivare fino a qui ha dovuto attraversare periodi non facili. Li ha raccontati lui stesso in un'intervista a 'Repubblica', partendo dal tumore ai testicoli del 2013.

Il momento più difficile è alle spalle: prima della malattia, Acerbi ha dovuto affrontare anche la morte del padre, confessando anche il suo problema con l'alcool e affermando che è stato il cancro a salvarlo.

“Dopo la morte di papà sono precipitato e ho toccato il fondo. Ero al , mi sono venuti a mancare gli stimoli, non sapevo più giocare. Mi sono messo a bere e bevevo di tutto. Mi ha salvato il cancro. Avevo di nuovo qualcosa contro cui lottare, un limite da oltrepassare”.

Dopo il cancro Acerbi ha ammesso di essere cambiato, di non sentire più la paura e di essere migliorato, traguardo dopo traguardo.

“Ho smesso di avere paura sei anni fa. Mi ripetevo, che fai se quella roba ritorna? La affronterò di nuovo, mi sono risposto. Vedo le cose ben chiare davanti a me e so che da un giorno all’altro potrebbe cambiare tutto. Credo che la malattia mi abbia addirittura migliorato, cancellando rimorsi e rimpianti. Ho smesso di sognare, preferisco fissarmi dei traguardi semplici. Volevo la Nazionale, per esempio, e me la sono ripresa".

I prossimi obiettivi, dopo essersi riconquistato l'azzurro, sono chiarissimi: Acerbi si vede allenatore, ma prima ha ancora diversi anni da spendere in campo.

“Il campo fino a 38 anni, qualche soddisfazione da togliermi con la Lazio, poi la panchina. Farò l’allenatore”

Un futuro da allenatore e un passato a giocare in tutti i ruoli possibili in campo, prima di scegliere la difesa e diventare un punto di rriferimento nel ruolo.

"Prima di essere un difensore ho fatto il portiere e l’attaccante. Potevano mettermi in qualsiasi ruolo, me la sarei cavata comunque".

C'è spazio anche per un ricordo per Giorgio Squinzi, presidente del , di cui Acerbi è stato simbolo, e a cui ha dedicato un pensiero.