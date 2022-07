Acerbi non parte con la Lazio per la Germania: è una scelta condivisa

Francesco Acerbi non parte con i compagni per Grassau. Medesimo discorso per Akpa-Akpro. Entrambi sono destinati a lasciare la Lazio.

Niente Germania per Francesco Acerbi. Il centrale campione d'Europa non partirà assieme ai compagni per la seconda parte del ritiro che la Lazio, agli ordini di Maurizio Sarri, svolgerà nei prossimi giorni a Grassau. Medesimo destino per Jean-Daniel Akpa-Akpro.

La rosa biancoceleste partirà nel pomeriggio e sull'aereo, come detto, Acerbi non ci sarà. Nel suo caso, come appreso da GOAL, si tratta di una scelta condivisa: il giocatore rimarrà ad allenarsi individualmente a Formello, così come Akpa-Akpro, in attesa di capire cosa sarà del suo futuro.

In particolare per Acerbi, chiuso anche dall'arrivo a parametro zero del pari ruolo Alessio Romagnoli, si è parlato nelle ultime settimane di vari scenari: il Milan, l'Inter, il Monza. L'amministratore delegato dei brianzoli, Adriano Galliani, intercettato nelle scorse ore da 'Sportitalia', ha comunque escluso il suo nome dalla lista: "Assolutamente no".

Il caso Acerbi, già complicatissimo da gestire negli scorsi mesi a causa di un rapporto non più ottimale con i tifosi, è deflagrato una settimana fa: durante il ritiro di Auronzo di Cadore alcuni tifosi hanno contestato il giocatore, costringendo Sarri a interrompere più volte l'allenamento.

In quell'occasione il tecnico si è rivolto ai contestatori chiedendo una tregua: "Noi siamo qui per lavorare". E la tregua è arrivata. Ma ciò non ha rappresentato un punto di svolta positiva nel rapporto tra la Lazio e Acerbi, destinato a interrompersi in caso di una buona offerta proveniente dal mercato.

Discorso simile, curriculum a parte, per Akpa-Akpro: il centrocampista ivoriano, spesso primo cambio ai tempi di Simone Inzaghi, nella prima stagione di Sarri è entrato in campo appena per una decina di spezzoni di partita. Fuori dai piani dell'allenatore toscano, è pure lui destinato a trovarsi un'altra squadra entro la fine della sessione estiva.

Senza Acerbi e Akpa-Akpro, intanto, la Lazio ha già in programma un'amichevole a Grassau: mercoledì 27 luglio alle ore 17 Immobile e compagni sfideranno il Genoa, formazione appena retrocessa dalla Serie A alla Serie B. Poi si sposteranno in Austria, dove sabato 30 luglio affronteranno la Nazionale del Qatar.