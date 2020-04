Acerbi contro il Coronavirus: "La salute conta più di uno Scudetto"

Prima la salute, poi tutto il resto. Francesco Acerbi sulle pagine di 'Repubblica' parla della situazione Coronavirus, della voglia di uscire dal momento nero che vive tutto il paese. Salute, prima del calcio.

"Non dobbiamo avere fretta. Vincere il campionato con la sarebbe fantastico, ma conta di più la salute, e io ne so qualcosa, credetemi: la priorità è uscire da questo periodo terribile".

Il difensore biancoceleste ha le idee chiare. Vuole riprendere il campionato, con tutte le precauzioni del caso e soprattutto senza fretta. Anche ad agosto, se dovesse essere necessario, anche a porte chiuse.

"Come spinta per la gente, come segnale di fiducia, sarebbe importante riprendere il campionato: si può giocare anche ad agosto, a porte chiuse. Il profumo dell'erba, il suono del pallone, le urla del mister. Quando potrò rivivere queste cose, che adesso mi mancano molto, sarà bellissimo perché significherà che stiamo tornando alla vita di sempre, a fare quello che amiamo, che siamo fuori dall'incubo coronavirus".