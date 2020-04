Acerbi è chiaro: "A queste condizioni non ci penso nemmeno a ricominciare"

Se il presidente Lotito è uno dei più agguerriti nel richiedere una veloce ripresa del campionato, anche alla c'è chi la pensa molto diversamente.

Francesco Acerbi, intervenuto a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1, infatti non sembra convinto dalle ipotesi attualmente al vaglio.

"Non credo che si possa tornare in campo senza contatti fisici, altrimenti non sarebbe calcio. Va bene giocare senza spettatori, vanno bene tutti i controlli. Ma senza contatti, senza contrasti, non è possibile. A queste condizioni non ci penso nemmeno a ricominciare. L’augurio di tutti è ripartire, ma il problema è che non si rema tutti dalla stessa parte. Noi vogliamo giocare, ma con la massima sicurezza”.