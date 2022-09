Acerbi all'Inter è fatta: arriva in prestito con diritto di riscatto

I nerazzurri regalano ad Inzaghi l'ultimo rinforzo per la difesa: arriva in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni

All'ultimo giorno di calciomercato, l'Inter regala a Filippo Inzaghi l'ultimo rinforzo richiesto per il pacchetto difensivo: è tutto fatto per l'approdo in nerazzurro di Francesco Acerbi.

La trattativa si è sbloccata proprio a poche ore dalla deadline di fine sessione sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni.

Un affare, quello sulla tratta Roma-Milano che consente all'Inter di sopperire definitivamente alla lacuna lasciata dall'uscita di Ranocchia, partito destinazione Monza.

Acerbi, dunque, andrà a completare il pacchetto composto da Skriniar, Bastoni e De Vrij, ritrovando il tecnico che l'ha allenato in biancoceleste.

Il centrale classe 1988 saluta la capitale dopo quattro stagioni condite da 173 presenze ufficiali e due trofei: una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.