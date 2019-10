Accuse dopo Roma-Cagliari, Pisacane non ci sta: "Non commento offese gratuite"

Petrachi aveva commentato come il calcio 'non sia un gioco da signorine': il difensore del Cagliari, protagonista nel goal annullato, non risponde.

Una giornata decisamente turbolenta quella andata in scena domenica a . La storia oramai è nota a tutti, visto il gran parlare in campo, nei salotti , nelle pagine cartacee e nei social in giro per internet. Pari tra Roma e e goal annullato a Kalinic dopo un fallo su Pisacane, scontatosi con Olsen.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Rabbia immensa da parte dei dirigenti della Roma e dei suoi tifosi nelle ultime ventiquattro ore, che hanno accusato duramente la classe arbitrale italiana per presunti ed eccessivi torti nei confronti della squadra giallorossa in queste prime sette giornate di campionato.

Roma imbestialita, ma non solo, viste le parole di Petrachi. Il ds giallorosso ha riportato in auge la storica frase 'il calcio non è uno sport per signorine' che ha mandato su tutte le furie diverse categorie sportive italiane. Una dichiarazione alla quale Pisacane non ha voluto rispondere con forza.

Il difensore del Cagliari, che nel match contro il aveva causato un'autorete dopo aver giocato comunque una buona gara, ha parlato via Instagram:

"Non commento le offese gratuite. Preferisco parlare di calcio o di tanti altri temi che mi stanno a cuore. Non sto ad alimentare polemiche. È una scelta etica. Perciò... giocata una grande partita in uno splendido stadio contro un avversario fortissimo. Avanti così".

La sosta per le Nazionali proverà a mitigare questa polemica, una delle tante in . Nel prossimo turno la Roma se la vedrà contro la , fanalino di coda a sorpresa: una gara fondamentale per entrambe, utile ad andare avanti e dimenticare il passato.