Accordo Genoa-Nicola: 6 mesi con opzione, manca solo l'ufficialità

Tutto pronto per l'approdo di Davide Nicola al Genoa: l'ex terzino sostituirà Thiago Motta, contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza.

Contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. Davide Nicola e il , dopo l'esperienza da calciatore, stanno per ritrovarsi: sarà lui a sostituire Thiago Motta in panchina.

'Primo Canale' racconta i dettagli dell'accordo raggiunto tra le parti: 6 mesi con opzione di prolungamento per il 2020/2021 qualora Nicola dovesse riuscire a salvare il Genoa.

L'ex terzino ha già fatto capolino a Pegli, dove una volta comunicata l'ufficialità del suo approdo al timone dei rossoblù guiderà il primo allenamento.

Thiago Motta saluterà dunque il Grifone a poco più di 2 mesi dalla scelta di Preziosi: il bilancio recita 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte tra e Coppa , col Genoa ultimo a -4 dalla zona salvezza.