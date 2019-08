Accordo fra Lukaku e il Manchester United: starà in Belgio finché non sarà deciso il suo futuro

Romelu Lukaku si allena da due giorni in Belgio con l'Anderlecht: c'è l'ok il Manchester United in attesa che venga definito il suo futuro.

Ha fatto discutere e non poco in questi ultimi giorni la presenza di Romelu Lukaku in , dove si sta allenando con l'. In molti hanno pensato a una rottura con il : in realtà, come riferisce 'Sky Sports UK', i Red Devils hanno dato l'ok al centravanti per stare nel suo Paese in attesa che venga definito il suo futuro.

Fra il club e il giocatore dunque ci sarebbe un tacito accordo. e continuano dunque a sperare di poter chiudere l'acquisto della punta e studiano in queste ore la miglior strategia per raggiungere l'intesa con i Red Devils, che hanno chiesto 86 milioni di euro per lasciar partire Lukaku.

Se i nerazzurri potrebbero effettuare un rilancio, con una proposta economicamente superiore alla prima offerta e più vicina alla richiesta dei Red Devils, i bianconeri, dopo il fallimento della trattativa per uno scambio con Dybala, potrebbero o presentare una proposta cash o inserire nell'operazione altre contropartite.

Giovedì alle 18.00 italiane chiuderà il calciomercato inglese, per cui bisognerà fare in fretta, considerato che il Manchester United proverà poi a rimpiazzare l'eventuale addio di Lukaku con un innesto importante in rosa. Il nome potrebbe essere quello di Christian Eriksen del , con il club rossonero intenzionato a lanciare in extremis un'offensiva per il giocatore danese.