Accordo tra il Flamengo e Paulo Sousa, la Polonia: "Comportamento irresponsabile"

Rischia di crearsi un caso diplomatico tra il Flamengo e la nazionale della Polonia, guidata da Paulo Sousa: il contratto del portoghese scadrà dopo i playoff mondiali in programma a marzo, a cui i biancorossi prenderanno parte sfidando la Russia in semifinale ed una tra Svezia e Repubblica Ceca nell'eventuale finale.

Peccato, però, che il portoghese abbia raggiunto un accordo di massima con il club rubronegro, intenzionato ad affidargli la panchina a partire da gennaio: una notizia che ha mandato su tutte le furie Cezary Kulesza, presidente della Federcalcio polacca.

Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z @pzpn_pl z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 26, 2021

"Oggi sono stato informato da Paulo Sousa che intendeva risolvere il contratto con la nazionale di comune accordo a causa di un'offerta di un altro club. Si tratta di un comportamento estremamente irresponsabile, in contrasto con le precedenti dichiarazioni dell'allenatore. Pertanto, ho rifiutato fermamente".

Insomma, da parte della Polonia un secco 'no' al trasferimento in Brasile di Paulo Sousa, peraltro a pochi mesi di distanza da un appuntamento cruciale che, in caso di pass per Qatar 2022, gli sarebbe potuto valere il rinnovo del contratto.

Dal canto suo il Flamengo attende lo spiraglio giusto per poter dare l'annuncio ufficiale: ormai superata la concorrenza dell'Internacional, altra società brasiliana che aveva messo gli occhi su Paulo Sousa.