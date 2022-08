Accordo tra Aston Villa e Chelsea: Chukwuemeka firmerà con i Blues

I due club hanno raggiunto l'intesa totale per il trasferimento del centrocampista pronto a raggiungere Londra per visite mediche e firma.

I Blues e l'Aston Villa, detentore del cartellino del giocatore, hanno raggiunto l'intesa totale per il trasferimento del calciatore di 18 anni che ha ottenuto l'ok per volare in direzione Londra dove si sottoporrà alle visite mediche prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà alla squadra di Tuchel.

Nato in Austria da una famiglia di origini nigeriane, Chukwuemeka ha scelto di rappresentare l'Inghilterra a livello giovanile dove conta già 13 apparizioni tra Under 21, Under 18 e Under 17.

A livello di club, dopo aver mosso i primi passi nel Northampton Town, è entrato nel settore giovanile dell'Aston Villa. Agli ordini del club di Birmingham ha esordito tra i professionisti il 19 maggio 2021.

Apprezzabile per le sue doti di incursore, nonché per la sua duttilità, gli sono bastate una manciata di apparizioni sul palcoscenico della Premier per attirare su di sé gli occhi del Chelsea ha affondato prontamente il colpo per soffiarlo alla concorrenza.

Concorrenza all'interno della quale si può annoverare anche il nome del Milan, protagonista di un sondaggio nei confronti del giocatore dopo il rallentamento della pista che conduce a Renato Sanches.