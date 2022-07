AC Milan, Inter e FC Bayern firmano un nuovo accordo con KONAMI - I giganti europei saranno presenti in eFootball™

I due club milanesi e il Monza hanno siglato delle partnership pluriennali, mentre i campioni di Germania hanno prolungato il loro accordo.

La stellare rosa di partner di KONAMI per il titolo eFootball™ è cresciuta ulteriormente questa settimana con l'annuncio di partnership pluriennali con i giganti italiani Inter e AC Milan.

Anche l'AC Monza, squadra di Serie A, ha siglato una partnership e tutti e tre gli accordi includono numerosi diritti commerciali, di immagine e di attivazione. I campioni tedeschi dell'FC Bayern hanno esteso il loro accordo in vigore da luglio 2019, mentre eFootball™ continua a far crescere la sua stellare rosa di partner.

Essendo l'unico gioco di simulazione di partite di calcio a includere l'Allianz Arena del Bayern e le squadre completamente scansionate, eFootball™ porta l'esperienza dettagliata e approfondita del gigante tedesco nel mondo virtuale. Un mondo in cui il club ha avuto successo, essendosi classificato al secondo posto nell'eFootball™ Championship Pro di questa stagione, una delle principali competizioni esports di KONAMI.

"Abbiamo già creato una grande onda insieme nei primi anni della nostra partnership", ha dichiarato Andreas Jung, membro del consiglio di amministrazione dell'FC Bayern e responsabile del marketing "Vogliamo continuare a surfare. Non vediamo l'ora che arrivi il futuro". La partnership con l'AC Milan includerà San Siro, scansioni facciali 3D complete dei giocatori e kit con licenza completa, mentre KONAMI diventerà anche il primo "Official Training Wear Partner" nella storia degli attuali campioni d’Italia. L'accordo di Global Football Video Game Partner con l'Inter includerà i diritti per San Siro, lo status di Training Kit Back Partner con il marchio eFootball™ e lo status di Youth Development Centre Partner, con la struttura che sarà conosciuta come "KONAMI Youth Development Centre in memoria di Giacinto Facchetti".

L'AC Monza, che ha recentemente conquistato la promozione nella massima serie del campionato italiano di calcio per la prima volta nella storia del club, ha avviato la sua partnership con KONAMI, unendosi ad altri club italiani di prima fascia tra cui AS Roma, SS Lazio, SSC Napoli e Atalanta BC. La stagione 2 è ora in pieno svolgimento e la versione mobile di eFootball™ 2022 è disponibile per il download!