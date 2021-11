Abraham e l'impatto con la Serie A: "Non mi aspettavo che fosse così dura”

Tammy Abraham ha rappresentato il più importante colpo di mercato messo a segno dalla Roma nel corso della sessione estiva di calciomercato. Scelto dai giallorossi per raccogliere l’eredità di Edin Dzeko, nel corso dei suoi primi mesi italiani ha alternato cose ottime a qualche passaggio a vuoto.

L’attaccante inglese, in un’intervista rilascia a ‘The Telegraph’, ha spiegato cosa ha sin qui appreso da un tecnico come José Mourinho.

“Cosa mi ha insegnato? Mi ha detto di essere un mostro. Mi ha spiegato che ero troppo buono e che un attaccante deve mostrare aggressività. Non è una questione di essere gentili, serve carattere, quella presenza per spaventare i difensori avversari ed è questa una costa che sto imparando e nella quale sto migliorando”.

In un periodo nel quale quasi tutti i calciatori puntano a giocare in Premier League, Abraham ha deciso di fare il percorso lasciarla e di tentare un’avventura in Italia.

“All’inizio questo era un pensiero che era in fondo nella mia mente. Lasciare davvero la Premier League? E’ il campionato migliore, quello che tutti vogliono giocare. Ci sono sempre dei dubbi nella tua mente, ma penso che andando in Serie A e in club enorme come la Roma, non verrai dimenticato dalla gente finché fai le tue cose, segni e giochi bene. Devo solo continuare a fare le cose giuste”.

L’attaccante della Roma non teme che questo trasferimento possa penalizzarlo in ottica Mondiale.

“E’ sempre dura trasferirsi per andare a vivere in un paese diverso con una cultura diversa. Ho pensato che prima mi sarei adattato e prima avrei imparato differenti stili di calcio. Sono partito per spiegare le mie ali e spero di mantenere il mio livello di prestazioni. Naturalmente il Mondiali sono sempre stati nei miei pensieri, ma io volevo solo giocare a calcio. Sentivo il bisogno di andare e giocare per migliorarmi e raggiungere i massimi livelli”.

Abraham sin qui ha segnato tre goal in dodici partite di Serie A.

“Non mi aspettavo che potesse essere così dura. I calciatori sono molto intelligenti e per il modo di giocare che c’è in Italia la difesa è molto importante. In Inghilterra siamo abituati ad attaccare, attaccare e attaccare, qui devo imparare come abbattere le difese avversarie. Fa tutto parte di un processo di apprendimento e lo si può vedere con Lukaku e gli altri, che sono andati all’estero e poi sono tornati in Inghilterra. Per me è una questione di migliorare me stesso”.