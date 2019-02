Abou Diaby annuncia il ritiro: troppi infortuni per l'ex Arsenal e Marsiglia

Abou Diaby ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 32 anni: il centrocampista francese in carriera è stato falcidiato dagli infortuni.

Una carriera costellata da mille infortuni, Abou Diaby ha deciso di dire basta. Il centrocampista francese ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo, annunciando ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Cresciuto nelle giovanili dell'Auxerre, Diaby ha trascorso quasi tutta la sua carriera nelle file dell'Arsenal. Oltre 150 presenze con la maglia dei Gunners, due FA Cup e un Community Shield, prima del passaggio al Marsiglia nel 2015.

Thanks for the memories, @AbouVDiaby ☺️



We're all wishing you the very best following your retirement ❤️ pic.twitter.com/mH23Q0ESPe — Arsenal FC (@Arsenal) 25 febbraio 2019

Una carriera che Diaby ha scelto di concludere all'età di 32 anni, spiegando le motivazioni alla base della sua decisione ai microfoni della trasmissione 'Footissime' dell'emittente francese 'RMC Sport'.

"Ho decio di porre fine alla mia carriera professionale. È arrivata l'ora. Per diversi anni è stato difficile per me tornare in campo a causa di molti problemi fisici. Ho scelto di smettere semplicemente perchè il mio corpo non poteva proseguire. È complicato dal momento che ho speso la maggior parte della mia vita per il calcio, un capitolo che si chiude".

Svincolatosi nell'estate 2017, Diaby ha trascorso l'ultimo anno nella speranza di poter riacquistare la forma migliore per tornare in campo. Obiettivo che non è però riuscito a centrare, preferendo così abbandonare il mondo del calcio giocato.