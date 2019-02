Abisso, stop di tre giornate: non arbitrerà l'Inter per il resto del campionato

Rosario Abisso nell'occhio del ciclone dopo Fiorentina-Inter: minacce via social, confronto con Rizzoli e stop di tre giornate.

Non è stata certamente una partita facile per Rosario Abisso. Fiorentina-Inter, però, se la ricorderà a lungo l'arbitro siciliano, soprattutto nelle prossime settimane, quando starà lontano dai campi da calcio.

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', Abisso sarà fermato per tre settimane, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale. Ma non solo: l'arbitro di Palermo probabilmente non arbitrerà più l'Inter fino al termine di questa stagione.

Una decisione, quella dell'AIA, che arriva anche dopo le parole della dirigenza dell'Inter, per bocca di Marotta, che ha definito "danno irreparabile" il rigore concesso alla Fiorentina per il presunto tocco di mano di D'Ambrosio, che in realtà era petto.

Abisso nella giornata di ieri ha avuto anche un lungo confronto con il designatore Rizzoli: hanno analizzato insieme la partita, le decisioni prese e tutto il resto. Quando sarà nuovamente sereno, Abisso tornerà ad arbitrare, ma per il momento è meglio prendersi una pausa.

Anche perché ad Abisso sono arrivate anche offese, insulti, minacce per nulla velate alla sua incolumità e alla sua salute. Il tutto sui social network. Solo il tempo potrà far calmare le acque...