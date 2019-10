Abbracci tra giocatori prima di United-Liverpool, Keane: "Sono disgustato"

L’ex capitano del Manchester United, Roy Keane, contro l’eccessivo fair play tra giocatori: “Devono andare in guerra, ma si baciano”.

Quella tra e è una delle rivalità più accese del calcio inglese. Le due compagini infatti, nel corso della loro leggendaria storia, più volte si sono contese titoli importantissimi, dando vita a vere e proprie battaglie.

Un antagonismo, quello tra Red Devils e Reds che si è creato nel corso dei decenni e c’è chi, come Roy Keane, non riesce a comprendere come sia possibile che prima dell’inizio della sfida che ha visto protagoniste le due squadre nel nono turno di Premier League, tra i giocatori abbia regnato un clima di assoluto fair play.

Durante l’uscita dal tunnel, i due portieri De Gea ed Alisson si sono stretti la mano, cosa che hanno fatto anche compagni di Nazionale come Fabinho e Firmino con Andreas Pereira o Rashford ed Alexander-Arnold o ancora McTominay e Robertson, e la cosa all’ex capitano dello United non è piaciuta affatto.

Roy Keane, parlando infatti ai microfoni di Sky Sports, ha criticato l’atteggiamento dei giocatori che poi sono scesi in campo.

“Queste scene mi disgustano. Stanno andando in guerra e si baciano e si abbracciano. L’avversario non andrebbe nemmeno guardato, stai per iniziare una battaglia in campo”.

La leggenda del Manchester United ha spiegato cosa è cambiato rispetto ai suoi tempi.