Abate, addio al Milan con due dediche speciali: "A Galliani e Gattuso"

Abate dice addio al Milan: "10 anni indimenticabili. Due ringraziamenti speciali, ad Adriano Galliani e Gennaro Gattuso".

Quella appena trascorsa è stata l'ultima stagione di Ignazio Abate con la maglia del . La società rossonera ha infatti deciso di non rinnovare il contratto in scadenza al terzino italiano.

Il quale, tramite i social, nello specifico Instagram, ha voluto salutare tutto l'ambiente milanista, al quale resterà legato e grato per tutta la vita dopo 10 anni di permanenza.

"Se ripenso a quando per la prima volta ho indossato questi “colori” ancora mi emoziono...Ero un ragazzino allora ed è grazie a questa società che sono diventato “Uomo”. Il Milan non è solo una Squadra, il Milan è uno “stile di vita” e lo percepisci solo quando lo vivi sulla tua pelle...classe, storia, tradizione, eleganza. Nel Milan c’erano i campioni su cui fantasticavo da bambino, c’erano le coppe che brillavano dentro la storia del calcio, c’era un mondo che guardavo da fuori ed in cui sognavo di stare. La vita mi ha regalato ben 10 indimenticabili anni in rossonero. Oggi mi guardo indietro e non posso che ritenermi fortunato ad essere cresciuto con dei campioni veri da cui ho imparato la disciplina, la tenacia, la responsabilità di indossare una maglia così prestigiosa".

Il diretto interessato al contempo non nasconde la delusione per non poter chiudere la carriera con la maglia rossonera.

"Tutti sanno che il mio sogno sarebbe stato chiudere la mia carriera al Milan, ma i sogni a volte si realizzano e a volte rimangono chiusi a chiave nel proprio cuore. Grazie all’AC Milan, a tutti i dipendenti conosciuti negli anni, persone fantastiche sempre al servizio della squadra e della società. Grazie a tutti gli allenatori che ho avuto perché da ognuno di loro ho appreso insegnamenti e fatto tesoro dei loro consigli. Grazie soprattutto ai miei compagni ed ex compagni, molti di loro li chiamo “amici” e sono lusingato di poterlo fare"

Ringraziamento ad hoc per Rino Gattuso, prima compagno di squadra e poi allenatore, ed anche per Adriano Galliani.