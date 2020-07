A tutto stream: il lockdown di DAZN, tra contenuti originali e format speciali

Nel periodo di lockdown DAZN ha creato 11 nuovi format, realizzato 265 contenuti originali e intervistato 50 atleti, raccontando 20 discipline.

Il periodo di lockdown con lo sport costretto a prendere una pausa dagli eventi live per tutelare la salute di atleti, addetti ai lavori e tifosi, ha segnato un momento importante nella stagione di DAZN e di tutti gli appassionati.

Per scaldare virtualmente il pubblico, tenere viva la passione e intrattenere i tifosi costretti a casa DAZN - il primo servizio internazionale di live e on demand interamente dedicato allo sport e presente ad oggi in 9 paesi - ha creato e prodotto una serie di contenuti originali, con format studiati ad hoc e dedicati a tutti gli sport in vista del grande ritorno degli eventi dal vivo

Confini chiusi, schermi aperti: questo quanto emerge dai dati raccolti dalla piattaforma che nel periodo di lockdown, indicativamente compreso tra il 15 marzo e il 15 giugno 2020, ha visto la nascita di 11 nuovi format e la realizzazione di 265 contenuti originali. Fondamentale il coinvolgimento di circa 50 atleti intervistati che, per far fronte alla delicata situazione, si sono spesso improvvisati veri e propri cameraman e registi con i propri cellulari, conquistando ulteriormente il cuore degli appassionati che grazie a DAZN hanno potuto immergersi nella quotidianità dei propri paladini.

“Abbiamo passato un momento unico che ha colpito in modo particolarmente intenso anche il mondo dello sport,” commenta Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe DAZN. “In DAZN ci siamo attivati velocemente per continuare ad offrire ai nostri fan contenuti originali e unici e, comunque, coerenti con il momento che tutti stavamo vivendo. Abbiamo lavorato per dare alla piattaforma una veste nuova continuando a raccontare lo sport e i suoi protagonisti da tanti punti di vista diversi. Abbiamo sperimentato, contaminato mondi lontani tra loro e cercato di offrire un prodotto capace di emozionare e coinvolgere”.

La rubrica "Parto con Pardo", nella quale il noto telecronista ha raccontato alcune città partendo proprio dalle gesta calcistiche, "Obiettivo", la serie di servizi realizzati con l'ausilio delle foto di Claudio Villa, ma anche BorghiLand e tanti altri format che hanno rinvigorito l'interesse degli appassionati di calcio anche nel periodo di lockdown.