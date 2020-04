A tutto Gomez: "Traoré sembra Messi, Ilicic si lamenta di tutto"

In diretta Instagram con Vieri, il Papu Gomez parla dell'Atalanta: "Ilicic si lamenta, gli fa male la schiena. Zapata? Un treno quando sta bene".

Ormai ogni sera è Christian Vieri-show su Instagram: l'ex attaccante realizza delle bellissime dirette in compagnia di altri giocatori o ex giocatori. Mercoledì sera è stato il turno del Papu Gomez ed il gioiello argentino ha avuto modo di raccontare i retroscena della Dea.

"Ci sono persone come Freuler, De Roon e Pasalic che hanno tre polmoni e corrono il triplo di noi attaccanti, per supportarci. Avere un attacco del genre per l' è pazzesco, visto che non ha il budget delle big. Ogni anno poi si vendono due-tre titolari ma la squadra rende sempre al massimo, perché i nuovi si integrano subito".

Esordisce così Gomez parlando con Vieri, ma il megio deve ancora venire. Il 'Papu' spiega con delle semplici parole il settore giovanile dell'Atalanta.

"Quando la Primavera viene a giocare ogni giovedì contro di noi, dobbiamo 'tirargli delle stecche' per fermarli, perché sono forti e io mi incazzo. Traoré. 17 anni, sembra Messi. Ci sono dei difensori nostri che a volte non lo riescono a prendere. Ogni anno escono giocatori fortissimi dalla Primavera".

Poi un breve racconto degli allenamenti duri di Gasperini e del personaggio Ilicic.

"Io la settimana non mi godo niente, io voglio che arrivi la domenica per giocare la partita e riposarmi. Ilicic si lamenta di tutto, ma lui è così, a volte lo fa come scherzo. Lui ha un fisico pazzesco, è 190 cm ma va veloce. A volte gli fa male la schiena, deve stare attento a come lavora la settimana".

Infine, Gomez parla del suo partner d'attacco, Duvan Zapata.