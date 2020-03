A Smirne l'unica partita d'Europa di ieri: in goal anche Stefano Napoleoni

Un italiano protagonista nell'unica partita che si è giocata ieri in tutta Europa: Göztpe-Rizespor, valida per il massimo campionato turco.

Doveva essere una serata di , la prima di una tre-giorni europea ricca di partita spettacolari ed emozioni. Invece ieri la serata calcistica è stata vuota. In tutta Europa c'era solo una partita: Göztepe contro Rizespor, valida per il massimo campionato turco, ormai di fatto l'unico che sta andando avanti.

La sfida di Smirne è finita 2-0 per i padroni di casa, con diversi volti noti del calcio internazionale in campo e anche un ex come Wilczek, passato dal . Tra i protagonisti c'è stato invece un italiano che in Serie A, in realtà, non ci è mai arrivato: Stefano Napoleoni.

Romano, classe 1986, sta vivendo la sua prima stagione al Götzepe dopo aver giocato per tre anni e mezzo al Basaksehir. In precedenza aveva vestito le maglie dell'Atromitos in Grecia, del Levadiakos e dello Widzew Lodz, squadra polacca che nel 2006 lo aveva prelevato dal Tor di Quinto, in Serie D.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL GOL GOL GOL GOL GOLL!! Ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 🇮🇹🙏 pic.twitter.com/K2QBHXj13P — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 17, 2020

Un italiano giramondo, con il vizio del goal, che si è ritagliato un ruolo di primo piano dopo diversa panchina negli ultimi anni. A 34 anni da compiere, Napoleoni è diventato un veterano nel Göztepe, con cui ha già giocato 21 partite di campionato, mettendo a segno anche 3 reti.

Partito dall' verso la per volontà di Boniek, ieri Napoleoni era l'unico italiano autorizzato a giocare a calcio. E, in un momento complicato per il suo paese, ha segnato un goal che, in ogni caso, si ricorderà in modo particolare.