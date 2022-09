A Londra non si gioca: Arsenal-PSV rinviata a data da destinarsi

La gara valevole per la fase a gironi di Europa League è stata rinviata a data da destinarsi per motivi di ordine pubblico.

La morte della Regina Elisabetta ha generato inevitabili ripercussioni anche sul mondo del calcio, specialmente per quanto riguarda quello inglese.

Dopo il rinvio dell'ultimo turno di Premier League che si sarebbe dovuto disputare nel weekend del 10 e 11 settembre, l'Arsenal ha comunicato - attraverso una nota ufficiale - che anche l'impegno di Europa League contro il PSV Eindhoven verrà rinviato a data da destinarsi.



"Il rinvio segue la collaborazione tra la UEFA, la Polizia Metropolitana e il nostro club, dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

Stiamo collaborando con le autorità per riprogrammare la partita e tutti i biglietti (compresi quelli acquistati tramite Ticket Exchange o ricevuti tramite Ticket Transfer) e/o pacchetti di ospitalità acquistati per questa partita saranno validi per la data riprogrammata".

La gara inizialmente programmata per giovedì 15 settembre ad Emirates, con calcio d'inizio alle ore 21.00, sarà successivamente calendarizzata in attesa di individuare la data ideale per la disputa del match valevole per la seconda giornata della fase a gironi.

Il numero fortemente limitato di risorse, per quanto le forze dell'ordine impiegabili in vista della partita, ha spinto dunque verso la soluzione del rinvio per prevenire eventuali problematiche legate all'ordine pubblico.