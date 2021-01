A costo zero al Milan e la lunga lista di prestiti: ora Pessina ritrova i rossoneri da avversario

Il giocatore dell'Atalanta ha fatto parte del Milan per un breve periodo prima della gavetta e la cessione definitiva alla Dea.

Sempre più difficile da vedere, sempre più 'strana'. La gavetta nel calcio professionistico è lontana anni luce da quella dei decenni passati, ma ogni tanto, e in verità neanche così tanto, arriva quella importante, da raccontare. Magari figlia di una speranza poi passata senza quasi lasciar traccia. In pochi si ricordano, infatti, che Matteo Pessina, da un biennio sulla cresta dell'onda tanto da guadagnarsi la Nazionale azzurra, ha fatto parte per un breve periodo del .

Cresciuto nel Monza, Pessina è rimasto svincolato nel 2015 dopo il fallimento della squadra brianzola, costretta a ripartire in Serie D e nuovamente tra i professionisti dopo l'arrivo di Berlusconi e Galliani, riusciti a risvegliare i desideri di una piazza che ora spera di poter approdare in nel brevissimo periodo.

Pessina è stato così acquistato a costo zero dal Milan nel 2015, allora appena 18enne. Nonostantele buone prestazioni in Lega Pro con il Monza, con sei reti nella stagione d'esordio, il club meneghino non pote offrirgli un'opportunità immediata in Serie A, dando inizio al ciclo di prestiti che spesso, diciamo quasi sempre, caratterizzano la gavetta di un giovane.

La gavetta però per essere tale deve anche riportare ad alti livelli, quello che Pessina è riuscito a fare dopo essersi fatto le ossa in terza serie con le maglie di , Catania e Como. Qui ha ottenuto il maggior numero di reti in una stagione, nove, acquistando ulteriore consapevolezza per il salto in B allo e dunque all' in Serie A nel 2018/2019, campionato da cui non si è più spostato, fino all'esplosione con il .

Ed è proprio all'Atalanta che Pessina ha cambiato definitivamente maglia dopo i vari prestiti. Nel passaggio di Conti al Milan, nel 2017 il classe 1998 è passato in nerazzurro: prime apparizioni in Serie A e prestito al Verona, con sette reti che hanno permesso il ritorno a Bergamo. Qui, i rossoneri hanno avuto modo di vedere come il talento scovato a costo zero, sia stato un grande rammarico, a posteriori.

Pessina si sta infatti confermando in Serie A con la maglia dell'Atalanta ed il Milan è ormai il passato, nuovamente di fronte nella massima serie come avversario, stavolta con più fiducia nelle proprie possibilità di duttile interno o trequartista per Gasperini. Tra l'altro, ora 23enne, ha girato diverse squadre lombarde, dopo aver sfiorato anche l' .

Nel 2015, al momento di firmare a costo zero con il Milan, come evidenziato a Milanews.it anni fa, Pessina scelse il cuore. C'era anche l'Inter, ma il richiamo rossonero era troppo forte:

"Ha inciso la mia fede rossonera? Sicuramente, il fatto che io tifi Milan da sempre. Ho valutato le due proposte fatte dai due club e ho ritenuto più prestigiosa e più importante quella del Milan, anche per come mi è stato presentato il progetto. Poi ho conosciuto il dottor Galliani e ho apprezzato molto che sia stato lui in persona a volermi portare all'interno del club rossonero, mi ha convinto definitivamente della bontà della scelta".

Pessina ha fatto parte del Milan per una sola estate e sembrava poter far parte della tourneè in , prima però di rimanere a Milano in attesa di destinazione:

"Io sapevo che sarei dovuto andare in prestito, quindi volevo cercare di andare, non dico il prima possibile perchè comunque mi stavo allenando con il Milan, però pensavo che i tempi fossero più brevi e di andare via a fine luglio, periodo in cui la squadra sarebbe stata già in Cina. Per cui speravo in quello, perchè così contavo di adattarmi alla nuova squadra in cui sarei poi andato in prestito. Le cose si sono allungate un po', mi è dispiaciuto non esserci andato anche se comunque mi sono allenato con gli altri che sono rimasti a Milanello".

Nell'intervista del 2015 in cui le strade di Pessina e il Milan si separarono, allora temporaneamente prima del definitivo addio del 2017, Pessina fu sincero riguardo i propri sogni:

"Spero di tornare al Milan un giorno? Sicuramente, il spero un giorno di tornare nella società che adesso ha creduto in me. Mi piacerebbe veramente molto".

Dopo l'esperienza Verona, si è parlato nuovamente della possibilità Pessina per il Milan. L'Atalanta però se lo tiene stretto, come gemma italiana di un parco composto da campioni stranieri diventati nel corso del tempo big assoluti della Serie A. In mezzo anche lui, che ha già sfidato i rossoneri con la maglia del Verona, senza riuscire a segnare. Ora una nuova opportunità di dimostrare alla sua squadra del cuore di essere arrivato in alto, per altre vie, dopo la gavetta, ma di avercela comunque fatta.