A causa del prossimo avversario nel campionato Roshen, Ronaldo si trova coinvolto nella prima crisi con l'Almería

Il portoghese Cristiano Ronaldo, capitano dell'Al-Nassr, è stato coinvolto nella prima controversia con l'Almería, dopo aver acquisito una quota della società nel periodo recente.

Lo scorso 26 febbraio, Ronaldo ha annunciato di aver acquisito una quota del 25% del club Almería, integrando questo investimento nella CR7 Sports Investments, una società di recente costituzione affiliata alla CR7 SA.

Circa un mese dopo l'acquisizione, il Flamengo ha pubblicato un comunicato al vetriolo in cui attaccava l'Almería, squadra che milita nella seconda divisione spagnola, a causa di un accordo risalente a tre anni fa.

Si tratta del trasferimento dell'ala brasiliana Lázaro dal Flamengo all'Almería nell'estate del 2022, per 7 milioni di euro, secondo quanto rivelato dai resoconti della stampa dell'epoca.

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Nel suo comunicato, il Flamengo ha affermato che i termini del contratto prevedevano che l'Almería si facesse carico di eventuali tasse imposte in Spagna in relazione alla transazione, cosa che non è avvenuta, costringendo il club brasiliano a pagare oltre 1,5 milioni di euro.

Il club ha sottolineato di aver ottenuto una sentenza dalla Federazione Internazionale di Calcio (FIFA), circa 590 giorni fa, a suo favore per il pagamento di tale importo, ma il club spagnolo sta temporeggiando nell'adempiere a tale sentenza, il che ha portato il debito a 1,8 milioni di euro.

Il Flamengo ha concluso la sua dichiarazione ribadendo la propria fiducia nel fatto che il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) prenderà la decisione appropriata in merito a tale questione, al fine di far rispettare la sentenza emessa in precedenza e il rapporto contrattuale tra i club.

Va ricordato che Lázaro, al centro della crisi, gioca attualmente nel club saudita Al-Najma, dove si è trasferito dall'Almería nell'estate del 2025, e la sua prossima partita sarà proprio contro Ronaldo, domani venerdì, quando la sua squadra sarà ospite dell'Al-Nassr, allo stadio Al-Awal Park, nella ventisettesima giornata del campionato Roshen.