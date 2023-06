La Sampdoria è ufficialmente salva: approvato il bilancio, inizia l'era Radrizzani-Manfredi

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 il club potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie B.

La Sampdoria potrà iscriversi al prossimo campionato di Serie B: e, di conseguenza, scongiura l'ipotesi fallimento. Questa la buona notizia da Corte Lambruschini, dove si è tenuta l'assemblea degli azionisti.

Questa ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022, requisito necessario per l'iscrizione al prossimo campionato cadetto, dal quale il club doriano è destinato a ripartire nella stagione 2023/24, scongiurando scenari ben peggiori.

Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, inizia anche ufficialmente l'era Manfredi-Radrizzani ai vertici del club doriano: attraverso una società veicolo hanno sottoscritto il Poc fino a 30 milioni, diventando soci di maggioranza della Sampdoria. In altre parole, l'inizio di un nuovo capitolo.

Torna il sereno, dunque, in casa Samp. Per la felicità del suo popolo, a partire da quel gruppo di tifosi assiepatosi all'esterno di Corte Lambruschini in attesa di quegli sviluppi positivi che, puntualmente, si sono verificati.

Il peggio sembra ormai alle spalle e nell'ambiente blucerchiato il campo può tornare l'argomento di maggiore centralità. Perché ora, dopo aver fatto quadrare le turbolente vicissitudini societarie, c'è da mettersi al lavoro per plasmare il gruppo che nella stagione 2023/24 proverà un'immediata risalita dalla Serie B. Perché Serie B sarà. Sì, questa volta è ufficiale.