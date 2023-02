Lochoshvili vince il premio fair play al The Best: niente premiazione sul palco per Cremonese-Roma

Il centrocampista della Cremonese aveva salvato la vita all'avversario, Teigl, nella scorsa annata: "Sono contento che stia bene".

Quella andata in scena il 27 febbraio a Parigi è stata un'edizione del The Best di pochissime sorprese. Quella più grande è stata probabilmente la vittoria di Oleksy, giocatore polacco premiato per il miglior goal: una rete in semi-rovesciata da urlo, nel campionato dei calciatori con una gamba amputata.

Nella cerimonia del The Best, tra il successo di Messi come miglior giocatore e di Putellas come miglior giocatrice, un riconoscimento anche per il giocatore della Cremonese, Luka Lochoshvili.

Impegnato nella sfida contro la Roma, Lochoshvili - inizialmente in panchina nel match del 24esimo turno - non è riuscito a recarsi a Parigi per ritirare il premio, assegnato per quanto fatto in Austria durante la sua esperienza in maglia Wolfsberger, club lasciato lo scorso agosto per approdare in Serie A e firmare con la Cremonese.

Lochoshvili si è infatti reso protagonista di un gesto essenziale con cui ha salvato la vita di Teigl, durante la sfida contro l'Austria Vienna.

Il giocatore avversario, dopo una ginocchiata involontaria in testa, aveva perso conoscenza: l'attuale centrocampista della Cremonese è stato fortunatamente rapido, intervendo e togliendo la lingua dalla gola di Teigl, evitando così il soffocamento.

"Mi dispiace non essere qui, è un onore per me" ha detto Lochoshvili in un messaggio video. "Sono contento di aver salvato una vita e che lui stia bene, sia vivo e con la famiglia. Gli auguro il meglio".

"Le cose più importanti nel calcio sono il fair play e il rispetto" ha detto Lochoshvili da Cremona. "Io ho agito d'istinto, ma colgo l'occasione per sottolineare l'importanza di conoscere le giuste procedure in questi casi. Può rivelarsi fondamentale".

Applausi a Parigi. Applausi a Cremona.