La Juventus parte per gli Stati Uniti: Fagioli resta momentaneamente a casa

Il centrocampista fermato da una tonsillite: non salirà sull'aereo che porterà i bianconeri negli USA.

Nicolò Fagioli non partirà con la Juventus per gli Stati Uniti. Il club bianconero volerà oggi in America per il Summer Tour che vedrà gli uomini di Max Allegri svolgere parte della preparazione estiva e delle amichevoli di lusso contro Milan, Real Madrid e Barcellona.

Sull'aereo, però, non salirà Fagioli. Il centrocampista ex Cremonese è stato fermato da una tonsillite, che lo costringerà almeno momentaneamente a rimanere a casa, come annunciato dallo stesso club bianconero.

Qualora le sue condizioni migliorassero, non è da escludere che Fagioli possa aggregarsi al gruppo nei prossimi giorni, ma per adesso il centrocampista resta a Torino.