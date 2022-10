Inter qualificata agli ottavi di Champions League se... Cosa serve per passare

Tutte le combinazioni utili alla formazione di Simone Inzaghi per superare il turno di Champions League e accedere alle fasi finali.

Il Bayern Monaco è matematicamente qualificato agli ottavi di Champions League dopo aver battuto il Viktoria Plzen per 4-2. Rimane dunque un solo posto: Barcellona e Inter hanno pareggiato 3-3 al Camp Nou e la prescelta tra blaugrana e nerazzurri verrà decisamente solamente negli ultimi due turni.

L'Inter ha dalla sua gli scontri diretti con il Barcellona grazie al successo di San Siro: un punto essenziale in vista degli ultimi due incontri, che vedranno i nerazzurri affrontare il Bayern Monaco e il Viktoria Plzen per definire il passaggio agli ottavi o la retrocessione in Europa League.

INTER AGLI OTTAVI SE

Il 26 ottobre l'Inter può festeggiare il passaggio del turno in caso di vittoria contro il Viktoria Plzen. L'alternativa è quella di pareggiare contro il Viktoria, a patto che il Barcellona perda o pareggi contro il Bayern, o anche di perdere contro il Plzen, solamente in caso di sconfitta dei blaugrana contro i bavaresi.

In generale i nerazzurri sono certi di passare agli ottavi vincendo una delle ultime due gare.

Potrebbe bastare anche uno o due pareggi, e persino due sconfitte, a patto che il Barcellona non ottenga più di tre punti nelle ultime due gare dei gironi di Champions League.

INTER E BARCELLONA A PARI PUNTI: COSA SUCCEDE

Grazie al successo di San Siro e al pari del Camp Nou, l'Inter è in vantaggio negli scontri diretti e dunque sarebbe qualificata agli ottavi in caso di arrivo a pari punti con il Barcellona. Eventualità possibile, che potrebbe verificarsi all'ultimo turno a seconda dei risultati che matureranno negli ultimi due incontri che attendono meneghini e catalani.

INTER AL PRIMO POSTO

L'Inter non è ancora qualificata, ma sulla carta può anche passare il turno come capolista. Per farlo dovrà battere Viktoria Plzen e Bayern Monaco e allo stesso tempo sperare nel k.o dei bavaresi contro il Barcellona. Per i nerazzurri, insieme ai sei punti, potrebbe bastare anche il pari del Bayern contro il Barcellona, a patto di battere la squadra di Nagelsmann con tre o più reti di scarto.

A pari punti vengono considerati infatti gli scontri diretti, come già evidenziato in caso di arrivo insieme al Barcellona: attualmente il Bayern è avanti grazie al 2-0 dell'andata.

INTER IN EUROPA LEAGUE O ELIMINATA

L'unica cosa certa è che l'Inter proseguirà la sua stagione europea. Il Viktoria Plzen non può più raggiungere i nerazzurri, dunque per Lautaro Martinez e soci ci saranno gli ottavi di Champions o i 32esimi di Europa League. Insomma, secondo o terzo posto, ma quarto impossibile.

Il Barcellona dovrà fare un punto in più dell'Inter negli ultimi due turni per poter superare il turno come seconda e giocare gli ottavi. In caso contrario sarà la truppa di Inzaghi a giocare gli ottavi di Champions e quella di Xavi i playoff di Europa League.

I blaugrana possono comunque essere superati in classifica: per loro lo spauracchio eliminazione totale esiste ancora, visti i sei punti a disposizione e la distanza di quattro con il fanalino di coda Viktoria Plzen, che fin qui ha rimediato solamente sconfitte.