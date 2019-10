+8 sulla seconda, in Premier non accadeva dal 1985: la capolista arrivò quarta

Liverpool a +8 sul City dopo otto turni: nel 1985 stessa distanza, ma il roboante United concluse quarto. Con successo finale dello stesso Liverpool.

Alzi la mano chi se l'aspettava. Pochi, pochissimi. Diciamo quasi nessuno. Dopo un mese e mezzo dall'avvio di Premier League, il campionato sembra già finito. Sembra, visto il torneo appena iniziato, ma fatto sta che gli otto punti tra la prima e la seconda stupiscono alquanto.

Sono tanti, infatti, i punti che separano il di Klopp e il di Guardiola, che lo scorso anno diedero vita ad un grandioso duello fino all'ultima giornata, terminato con la vittoria della Premier risicata da parte dei Citizens e la consolazione Reds in .

Otto punti di distanza tra Liverpool e Manchester City generatisi in seguito all'en-plein di vittorie della squadra di Klopp e della nuova caduta di quella di Guardiola, sconfitta clamorosamente in casa dal Wolverhampton. Una distanza siderale che in Premier a questo punto della stagione non si vedeva dal 1985.

Pochissime volte negli ultimi trentacinque anni dopo otto turni ci sono state distanze importanti tra prima e seconda, al massimo sei (nel 2005 e nel 1990). Per il resto grande equilibrio per quasi tutta la stagione. Non in questo 2019/2020 che il Liverpool vuole dominare per spazzare via il tabù del campionato.

Tifosi del Liverpool sulle ali dell'entusiasmo, ma i nati negli anni '70 non hanno sicuramente dimenticato quanto accaduto nel 1985. Allora, dopo otto turni, il si trovava a +8 su e , seconde, e +9 sul Liverpool. Risultato? A fine stagione vinsero i Reds di Dalglish.

Una rimonta pazzesca, nonostante per i primi 26 turni fosse il Manchester United in vetta. Poi la discesa di una e la rinascita dell'altra. Si trattava di un torneo a 42 giornate, decisive per il Liverpool, ma la capolista tanto decantanta non riuscì a far bene diverse settimane prima, concludendo il campionato al quarto posto.

Un dato che deve far riflettere chi si aspetta di vedere il Liverpool sul tetto d' in maniera semplice e senza il minimo problema. Il calcio, si sa, è tante cose: ma prevedibile, no.