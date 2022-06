Un rifiuto da 8 milioni di euro, Fenwick: “Maradona voleva scambiare con me la maglia”

La maglia di Argentina-Inghilterra del 1986 è stata recentemente battuta all’asta. A guadagnarci è stato Steve Hodge, ma era destinata a Fenwick.

Argentina-Inghilterra del 22 giugno 1986 è considerata una delle partite più importanti dell’intera storia del calcio.

A rendere speciale quel quarto di finale dei Campionati del Mondo che si disputarono in Messico fu Diego Armando Maradona che, nel giro di pochi minuti, segnò prima uno dei goal più controversi di sempre e poi quello più bello di sempre.

Quella sfida è dunque passata alla storia per essere stata la gara della ‘Mano de Dios’, ma anche quella del ‘Goal del secolo’, e negli ultimi tempi in molti sono tornati a parlare di quanto accaduto in quel caldo pomeriggio di Città del Messico, poiché la maglia indossata quel giorno da Maradona è andata all’asta.

Non una maglia qualunque quindi, ma una delle più iconiche dell’intera storia dello sport e infatti è stata battuta ad una cifra record di 7.142.500 sterline, ovvero 8.5 milioni di euro.

A cederla è stato Steve Hodge, centrocampista della Nazionale inglese che scambio la sua maglia con il fuoriclasse argentino, quello che però molti non sanno e che quel pezzo di storia era in realtà destinato ad un altro calciatore: Terry Fenwick.

Era stato l’ex difensore del QPR a ‘prendersi cura’ di Maradona in quella partita e quindi il ‘Pibe de Oro’ aveva deciso di scambiare con lui la maglia.

Uno scambio che non è mai avvenuto poiché, lo stesso Fenwick rifiutò di prendere la maglietta dell’avversario che che aveva estromesso lui e l’Inghilterra dai Mondiali.

A raccontarlo è stato lui stesso in un libro uscito in questi giorni: ‘The Story of the Seven Million Pounds Shirt’.

“Maradona venne da me dopo la partita per scambiare la sua maglia con la mia - si legge su ‘The Sun’ - ma io ero a pezzi, sconvolto e demoralizzato. Eravamo fuori dai Mondiali a causa di un fallo di mano. In occasione di quella rete fui l’unico ad inseguire l’arbitro fino a centrocampo per protestare, poi mi fermai perché vidi che si stava mettendo una mano in tasca e pensai che mi potesse espellere”.

La maglia di Maradona è quindi finita nelle mani di Steve Hodge che, lo scorso 4 maggio, ha potuto intascare un’autentica fortuna.

“Hodgie ha più volte affermato che non l’avrebbe mai venduta, parliamo del momento più controverso della storia del calcio. Mi sarebbe piaciuto trarne un vantaggio, ma ho messo il mio Paese ed il calcio davanti al guadagno personale”.