8 goal di testa: l'austriaco Kalajdzic top in Europa

L'attaccante dello Stoccarda ha segnato più reti di tutti di testa: due metri d'altezza per il 23enne, a 15 reti in Bundesliga 2020/2021.

Metà delle reti segnata di testa fin qui. Sasa Kalajdzic è tra i marcatori top in Bundesliga, il migliore nei maggiori campionati europei per quanto riguarda le realizzazioni di testa. Più di tanti habituè di tale statistica, come ad esempio Cristiano Ronaldo, che segue ad una lunghezza come diversi colleghi tra Inghilterra, Francia e Italia.

Otto reti di testa per Kalajdzic fin qui, quindici in Bundesliga 2020/2021, che vede Lewandowski come massimo capocannoniere ancora una volta. 23enne austriaco, l'attaccante dello Stoccarda sta sfruttando al massimo i suoi due metri di altezza.

Kalajdzic è andato in rete per sette gare consecutive a inizio anno, aiutando lo Stoccarda a posizionarsi a metà classifica, senza rischiare in zona salvezza, ma comunque lontano dalla zona europea che alla squadra biancorossa manca ormai da diverse stagioni.

Accostato a diverse big tedesche, e non solo, Kalajdzic ha un contratto con lo Stoccarda fino al 2023: difficilmente però continuerà con la sua attuale squadra, visto e considerando tutte le compagini che stanno provando a portarlo tra le proprie fila in queste settimane.