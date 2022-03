777 Partners scatenato: dopo il Genoa, acquisito anche lo Standard Liegi

L'ingresso di 777 Partners nel mondo del calcio, iniziato nel 2018 con il 6% delle quote del Siviglia, non si esaurisce con l'acquisizione del Genoa. Rilevato a settembre il club ligure da Enrico Preziosi, il fondo statunitense ha continuato a fiutare altre società di calcio da far entrare nel suo gruppo.

Nelle scorse ore, è arrivata una nuova ufficialità in questo senso. 777 Partners è infatti il nuovo proprietario della Standard Liegi. Rilevate il 100% delle quote del club belga.

"777 Partners diventa il nuovo proprietario dello Standard Liegi"

Il progetto di 777 Partners però non si ferma qui. Nelle scorse settimane, infatti, i proprietari del Genoa hanno anche raggiunto un accordo di massima per l'acquisizione del Vasco da Gama. L'ufficialità, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe arrivare prossimamente.

Nel frattempo, dopo il Genoa anche lo Standard Liegi vive un epocale passaggio di proprietà. Si tratta di un club che, nella sua storia, si è aggiudicato 10 titoli nazionali, 8 Coppe del Belgio, 4 Supercoppe e 1 Coppa di Lega belga.