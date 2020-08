613 minuti, quattro trofei: la storica annata di Odriozola tra Real e Bayern

Il terzino ha giocato pochissimo in stagione, ma ha conquistato il Triplete con il Bayern e la Supercoppa di Spagna con il Real Madrid.

Della sua storia si parlerà in futuro, quando si andrà a caccia di leggendarie annate con il minimo sforzo. E se parla ovviamente anche oggi, all'indomani del Triplete raggiunto con il . Alvaro Odriozola però ha fatto di più, vista la Supercoppa col Real e l'inizio di poi vinto dai compagni (quest'ultimanon considerabile nel conto dei trofei, visto l'addio invernale).

Acquistato in prestito a gennaio, Odriozola ha giocato solamente qualche scampolo di partita con il , ma alla fine è riuscito a conquistare ogni trofeo su piazza alla pari dei compagni di squadra assoluti protagonisti dell'annata bavarese, da Muller a Davies.

Solamente cinque le presenze col Bayern Monaco, di cui tre in , una in Coppa di e una in : abbastanza per avere la medaglia d'oro in tutte le competizioni, alla quale si somma la Supercoppa di conquistata nel 2019 col Real, prima di passare in prestito ai bavaresi.

Altre squadre

Ora Odriozola tornerà al , ma difficilmente rimarrà coi Blancos nella prossima stagione: sulle sue tracce ci sono diversi club europei, tra cui quel che già in passato aveva messo nel mirino il terzino destro 24enne, sbocciato con la maglia della .

L'articolo prosegue qui sotto

Odrizola è reduce da una stagione fantastica a livello di trofei, ma pessima considerando le gare giocate. Per questo, dopo aver fatto l'en-plein di medaglie, ha intenzione di essere protagonista come titolare, anche in una squadra meno nobile rispetto a Real e Bayern.

I suoi 613 minuti in stagione l'hanno reso immortale per il 2019/2020, ora volterà pagina, vista l'impossibilità di essere titolare con il Real o con il Bayern. Del resto ha raggiunto l'olimpo e il tetto d'Europa, ora non resta altro che totnare protagonista essenziale per qualcun altro.