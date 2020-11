60 goal in 69 gare per Cristiano Ronaldo: spazzati via i big della Juventus

Doppietta contro il Cagliari per Cristiano, che ha raggiunto i 60 centri in campionato con i bianconeri: i grandi del passato lontani anni luce.

Quasi un goal a partita, nei primi due anni e mezzo con la maglia della in . Contro il , Cristiano Ronaldo ha raggiunto le sessanta realizzazioni con i bianconeri nel massimo campionato italiano, realizzando una doppietta decisiva.

Sono servite appena 69 gare a Cristiano Ronaldo per raggiungere la cifra tonda di reti, deciso a continuare a fare la storia della Juventus prima in Serie A, dunque quella per cui il lusitano è stato acquistato dal nell'estate del 2018 (sono 73 marcature in 95 match in tutte le competizioni)

Considerando il contratto in scadenza nel 2022 e le parole di Paratici riguardo ad una sua conferma bianconera, Cristiano Ronaldo punterà alle 100 reti in maglia Juventus da qui al prossimo biennio. Intanto è a 60, qualcosa che ai giganti bianconeri del passato è riuscito molto più tardi.

Alex Del Piero, massimo idolo dell'attacco di Madama, arrivò per esempio a 60 reti alla sua ottava stagione con la Juventus, mentre Trezeguet si avvicinò alle 100 gare ufficiali con la maglia dei bianconeri in Serie A prima di raggiungere lo stesso quantitativo di Cristiano Ronaldo.

Per non parlare di Boniperti, che prima di arrivare a 60 goal in campionato ha dovuto aspettare la quinta stagione e più di cento presenze. Anche Borel ci ha messo più tempo di Cristiano Ronaldo, ma è stato senza dubbio quello che più si avvicina al cinque volte Pallone d'Oro, a 60 reti in 72 presenze, appena tre in più.

Discorso identico anche per Sivori, Bettega e il resto dei giocatori capaci di segnare almeno 60 con la maglia della Juventus, da Hansen a Gabetto, Baggio e Anastasi. Attualmente Ronaldo si trova a -8 da Dybala e Platini nella classifica dei maggiori goleador bianconeri in Serie A.

Prima della top ten, oltre agli appena citati Platini e Dybala, solamente Ferrari e Muccinelli a 69, dunque Orsi a 77. Sembra solo questione di tempo prima che Cristiano Ronaldo possa scavalcarli uno per uno.