6 motivi per cui il Chelsea è diventato l’esempio di club moderno

L'allenatore, i giovani, gli investimenti e il nuiovo stadio: Stamford Bridge è tornato un luogo cool dove stare.

E' UNA TERRA DI SPERANZA PER I GIOVANI

Un pomeriggio, quando Mason era un teenager, si tenne una riunione a casa Mount. Il padre, ex giocatore di Non-Leaugue, disse al figlio: “Vattene dall’Academy del , l’ultimo giocatore che è arrivato in prima squadra è stato John Terry”. MM, lì da quando avea sei anni, aveva altre idee: “Voglio restare e diventare pro qui.” Oltre alla parte romanzata, c’è la spia di uno spirito tenace che è andato prima in e poi al per diventare adulto dentro prima di mostrarlo fuori. Lui, spigoloso come quel naso che gli sottrae l’agio dei belli, ma brillante tecnicamente come il suo ciuffo, ha vissuto una prima stagione senza paura. Mount è un esteta efficace. 8 gol e 6 assist a 21 anni. E cosi lui, come Abraham, come Tomori si son presi subito la Nazionale. Ora si sono aggiunti Reece James e quel 19enne con la faccia da Peaky Blinder, Billy Gilmour: cinque semi dell’Accademy ben annaffiati e diventati energia green, sostenibile.

Chelsea-Arsenal, la finale di FA Cup, è solo su DAZN

C'E' UN ALLENATORE IN ARMONIA COL CLUB

Appena ritiratosi, gli offrirono un ruolo da ambasciatore del club. Ma Frank Lampard disse no. Aveva un ambizione più grande e la misurò, trovando autostima per quel che sapeva fare e non per il cognome o per il passato da calciatore, portando il Derby County ai play-off di Championship al primo colpo. Poi subito Chelsea, con a fianco il suo amico ed ex allenatore delle giovanili Jody Morris. Di più: insieme all’ex compagno Petr Cech, che ha un ruolo centrale nella dirigenza e ha l’incarico di lavorare alla visione a medio-lungo termine per il club. Armonia, connessione con la storia Blues, fiducia reciproca, visione chiara condivisa: i presupposti son buoni.

Altre squadre

IL CLUB E' TORNATO A SPENDERE: ECCOME!

Come una persona che ha ricalibrato sè stesso dentro un lockdown forzato ma rivelatore, il Chelsea ha trasformato un potenziale svantaggio in una circostanza liberatoria. Il blocco del mercato dell’estate scorsa lo ha portato a incassare 140 milioni con Hazard e Morata e a dare spazio ai giovani di una delle Academy più vincenti del mondo. Lo ha portato ad allentare le pressioni e a darsi il tempo che troppe volte manca per pianificare. Niente foga a Gennaio, già presi per la prossima stagione Ziyech e Werner. Sta seguendo Havertz, Oblak e Declan Rice. Tutti acquisti coerenti: giovani e adatti ad un certo tipo di calcio. Soprattutto: tremendamente forti. E la notizia in sottofondo è chiara: PapeRoman, Abramovich, è tornato ad aprire il deposito.

CHI RESTA, RINASCE

Come la buona aria di montagna o gli ioni che trasferiscono energia ai surfisti, l’atmosfera chiara, lineare, positiva, costruttiva di casa Chelsea aiuta chi è dentro a dare il meglio di sè. Prendete Giroud, 33 anni, 7 gol nelle ultime 8 da titolare. Doveva andar via a Gennaio. Il discorso vale per Willian, per Kovacic. Recuperati.

L'articolo prosegue qui sotto

UNA TRADIZIONE VINCENTE RECENTE CON POCHI EGUALI

Il Chelsea ha vinto 20 trofei negli ultimi 20 anni e centrato 6 double (doppietta di trofei): le parate non sono solo tra i pali, ma un’abitudine per le strade. E questa stagione è andato oltre le aspettative: ancora in corsa (seppur durissima) in Champions, qualificato per la prossima edizione e ora...in finale di .

E ARRIVA ANCHE LO STADIO (DOVREBBE!)

Tre anni fa Abramovich e i suoi legali han avuto una bega condominiale. Un vicino di casa voleva bloccare il progetto di espansione dello stadio perchè, con l’aumento dell’altezza, gli avrebbe portato via esposizione alla luce del sole. Risolte le questioni amministrative, ora Roman ha ottenuto l’estensione all’Aprile 2021 dei permessi per costruire con gli architetti della Herzog and De Meuron (quelli della Tate Modern a Londra e della Feltrinelli a Milano in Porta Volta) il nuovo impianto da 60.000 spettatori. La porta del futuro si apre con 1 bilione di sterline.

Insomma: PapeRoman è tornato a spendere. La dirigenza ha idee chiare, giovani e moderne. C’è un senso di identità forte. L’allenatore è in armonia. Arrivan giocatori che fan sognare. A un Master di come gestire un club nel 2020, porterei una tesina sul Chelsea.