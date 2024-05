5 nuove criptovalute per investimenti sicuri nel 2024

Scopriamo quali nuove criptovalute faranno meglio nella seconda parte del 2024 e perché.

La capitalizzazione di mercato complessiva del mercato delle criptovalute è tornata a salire sopra quota 2,5 trilioni di dollari in questa prima metà del 2024 con gli investitori e i trader sempre alla ricerca del prossimo grande token che porterà guadagni da 10x.

Anche se trovare le famose “gemme crypto” (ovvero le nuove criptovalute pronte a esplodere) è difficile, ci sono alcuni progetti crypto emergenti che stanno dimostrando di essere estremamente promettenti negli ultimi mesi.

In questo articolo, analizzeremo cinque nuove criptovalute che potrebbero portare a rendimenti da 10x sul tuo investimento nel 2024.

1. Dogeverse (DOGEVERSE)

Il primo token della nostra lista è Dogeverse (DOGEVERSE) – un progetto di meme coin con un tocco unico.

Ciò che distingue Dogeverse dai suoi pari è il suo approccio multi chain.

Il token sarà disponibile su Ethereum, BNB Chain, Solana, Base, Polygon e Avalanche.

Finora, l’entusiasmo attorno a questa configurazione a catena incrociata è innegabile, con la prevendita del progetto che ha raccolto oltre 15 milioni di dollari.

Gli investitori che per primi si muoveranno (ovvero prima del lancio sui CEX) potranno comprare DOGEVERSE tramite la prevendita per soli $ 0,00031 utilizzando ETH, USDT o una carta di credito/debito.

Ad aumentare il buzz c’è Dogeverse protocollo di staking – che ha già visto oltre 30 miliardi di token messi in stake prima del lancio ufficiale.

Guardando al futuro, il team Dogeverse punta a un listing sui DEX nelle prossime settimane.

E dato che nessun’altra meme coin sul mercato può affermare di essere multi-chain, Dogeverse potrebbe essere posizionata per una crescita 10 volte superiore dopo il suo lancio.

2. Sealana (SEAL)

Il prossimo token è Sealana (SEAL) – un’altra meme coin che cerca di lasciare il segno.

Questa coin basata su Solana è incentrata su una mascotte foca sovrappeso e ossessionata dalle criptovalute con uno stile ispirato a South Park.

Pur mancando di un caso d'uso e di una tabella di marcia, Sealana ha comunque suscitato un enorme clamore durante la sua prevendita in corso.

Oltre 2,5 milioni di dollari sono stati versati da investitori al dettaglio e "balene" che sperano che SEAL sia la prossima meme coin di Solana ad esplodere.

Al prezzo attuale di $ 0,022 per SEAL, tale interesse di prevendita la dice lunga sul potenziale di questo token quando raggiunge gli exchange.

Naturalmente, le meme coin vivono e muoiono grazie alla loro capacità di attirare l’attenzione attraverso il marketing virale.

Eppure la squadra di Sealana sembra all-in su questo fronte, accumulando già un seguito di 5.500 persone su Twitter.

Se il team riuscisse a continuare a incrementare il coinvolgimento e a tradurlo in domanda al momento del lancio di SEAL, allora questa moneta potrebbe davvero esplodere.

3. 99Bitcoins Token (99BTC)

Portare il concetto di guadagnare criptovalute a un livello completamente nuovo lo è 99Bitcoins Token (99BTC) – un progetto Learn-to-Earn lanciato da 99Bitcoins.

L'idea è semplice: gli utenti vengono ricompensati con token 99BTC per aver completato corsi, quiz e tutorial sulle criptovalute.

È un modo intelligente per incentivare lo sviluppo delle competenze e allo stesso tempo costruire una comunità impegnata.

La prevendita in corso di 99Bitcoins Token ha raccolto oltre 1,5 milioni di dollari da investitori attratti dal modello Learn-to-Earn.

I primi investitori possono anche aumentare i loro guadagni facendo staking, con gli APY attualmente al 1.100%.

Oltre alla sua utilità educativa, 99Bitcoins Token ha anche grandi progetti per passare da Ethereum per funzionare in modo nativo sul nuovo standard BRC-20 di Bitcoin.

In caso di successo, l’integrazione della blockchain potrebbe rappresentare un importante punto di vendita, posizionando 99BTC come una nuova criptovaluta che potrebbe decuplicarsi nel 2024.

4. WienerAI (WAI)

Un'altra criptovaluta con un potenziale 10x quest'anno è WienerAI (WAI) – una meme coin che combina intelligenza artificiale e meme sui cani.

Questo token ha una strana premessa che lo ha aiutato a distinguersi dalla massa.

WienerAI offrirà un bot di trading di criptovalute basato sull'intelligenza artificiale per aiutare i nuovi arrivati (e i veterani) a identificare le opportunità di acquisto.

Il bot promette analisi predittive su misura per le esigenze di ciascun utente e scambi senza commissioni su più DEX.

Inoltre, i titolari di WAI, il token nativo di WienerAI, possono puntare i propri token per guadagnare premi sotto forma di più WAI, creando un’opportunità di reddito passivo.

Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sono state finora vitali per il successo della prevendita di WienerAI.

Sono stati raccolti finanziamenti per oltre 2,7 milioni di dollari prima del lancio DEX pianificato da WAI.

E con WienerAI al 3° posto del sito di ICOBench tra le migliori crypto presale, c'è un chiaro appetito per questa eccentrica meme coin.

5. Ethereum (ETH)

Infine, chiudiamo con quella che sicuramente non può essere considerata una nuova criptovaluta ma che assumerà, viste le recenti novità, un ruolo importante nel mondo crypto.

Stiamo parlando di Ethereum. Non è solo la blockchain numero 1, ma è anche la seconda crypto più grande per capitalizzazione di mercato dopo Bitcoin (BTC).

Negli ultimi giorni, l’attenzione degli esperti ma anche quella degli analisti finanziari di tutto il mondo si è spostata proprio su questo progetto vista l’approvazione dei primi ETF Spot su ETH da parte della SEC USA (come già accaduto in passato con Bitcoin).

Ma cos'è Ethereum? Ethereum è una piattaforma software decentralizzata alimentata dalla tecnologia blockchain per facilitare interazioni trustless.

Si tratta essenzialmente di una rete di computer sparsi in tutto il mondo che seguono una serie di regole chiamate protocollo Ethereum, che consente ai programmatori di creare dapps sulla blockchain.

A differenza di Bitcoin, creato principalmente per transazioni finanziarie, Ethereum è stato progettato per essere una piattaforma per applicazioni decentralizzate.

La piattaforma è stata tra le prime a considerare tutto il potenziale della tecnologia blockchain oltre a consentire semplicemente un metodo di pagamento virtuale sicuro.

È stata progettata come una rete informatica decentralizzata, che ha dato origine allo spazio finanziario decentralizzato.

Ethereum consente anche pagamenti utilizzando ETH, ma il suo ambito è molto più ampio di quello di Bitcoin in termini di progettazione. Ecco perché oltre BTC, ETH