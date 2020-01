5 cose che non hai visto della serata di Handanovic: il portiere-spoiler

Davide Bernardi ci racconta il dietro delle quinte della super serata di Handanovic: cinque cose che nessuno ha visto.

Prima delle luci finali, quelle del rigore parato che risolve la partita, la serata di Samir Handanovic era cominciata al buoio. Inizia il riscaldamento: soliti esercizi per risvegliare i muscoli, prima di buttarsi, ma San Siro vuole la sua atmosfera. Si spengono le luci, buio e Handanovic deve fermarsi. Non si vede nulla, quindi stop agli esercizi. Passa un minuto, due, tre. Handanovic perde la pazienza e ricomincia il riscaldamento. Dove? Vicino a Balzaretti e Diletta Leotta, a pochi metri da loro, sfrutta le luci delle telecamere. Era uno spoiler Samir?

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Continua il riscaldamento, per chi non ne abbia mai visto uno di una squadra di , riassumo brevemente: il portiere titolare si riscalda col preparatore, poi quando i 10 di movimento devono provare i tiri, in porta (NORMALMENTE) ci va il terzo portiere. Ieri no, Handanovic vuole entrare subito in clima partita, va in porta e a calciare non mette Adriano Bonaiuti, il preparatore dei portieri dell’, no. Mette uno che calcia meglio, calcia da serie A: Alexis Sanchez. Un paio di voli all’incrocio, di risposte a tiri fortissimi. Poi cominciano i titolari e Handanovic è ancora in porta, si fa un giro di tiri veri e poi, solo dopo, lascia il posto a Berni.

Insieme a Balzaretti guardiamo i suoi primi movimenti, Handanovic ha ai piedi tacchetti di ferro alti, molto alti, a nove. Solo nove tacchetti, per avere più aderenza, non scivolare in momenti fondamentali, in una zona di campo solitamente più rovinata, di un campo che sta volta è umidissimo. Prova la tenuta a terra un paio di volte, pianta i piedi e spinge in avanti. Anche qui è effetto spoiler: la parata sul colpo di testa di Djimsiti, quella in cui nasce l’espisodio da rigore, per intenderci, nasce da lì. Da quei tacchetti.

Handanovic in Serie A è unico anche per un’altra cosa. Non solo per il pre-partita, anche per l’intervallo. Rientra negli spogliatoi come tutti, Conte vuole che le prime parole post 1° tempo le sentano tutti. Poi il portiere sloveno rientra in campo e fa una sorta di nuovo riscaldamento, un po’ come succede per i giocatori NBA dopo due quarti. Questo riscaldamento, anche contro l’ , Handanovic lo fa nella porta che difenderà nel 2° tempo, a pochi metri dunque dai panchinari della squadra avversaria, che per comodità è rimasta nella porzione di campo occupata a inizio partita. Si mette lì, a pochi metri, fa andare le braccia, proval e uscite alte, come se niente fosse. Magari non ci pensa, magari è un messaggio che manda agli altri: qui è roba mia. Siete a casa mia.

Rigore. 87’. Ilicic non ci pensa nemmeno: quella è la porta in cui ha sbagliato contro lo , la palla non la prende nemmeno con le mani, la scava da sotto e la dà a Muriel. “Pensavamo di aver trovato il rigorista perfetto”, lo dice Gasperini dopo. L’Atalanta negli ultimi anni ne ha sbagliati di rigori importanti, non solo Ilicic, ma anche Barrow, un mese e mezzo fa, contro la .

Muriel sistema il pallone. Handanovic è famoso per i rigori, ma il capitano dell’Inter non ne para uno da un po’. Prima di questo, degli ultimi 8 non ne ha respinto nemmeno uno, in 6 hanno segnato, 2 hanno calciato fuori (Antonucci e Barella). L’ultimo rigore parato è quello a Bernardeschi, a Firenze, aprile 2017. Muriel parte, Handanovic para e la partita finisce lì. Quando Rocchi fischia per davvero, Muriel è a centrocampo, si ferma, immobile, pensa al rigore, riguarda la porta, rivede il rigore e rivede Handanovic. Il portiere dell’Inter lo vede a sua volta, gli va incontro, si dicono qualcosa, si abbracciano. Come sempre a fine partita, Handanovic ha l’asciugamano intorno al collo. Sembra un pugile a fine allenamento, questa volta l’incontro l’ha vinto lui.