5 cose che ha detto Napoli-Liverpool: La mano di Ancelotti e la rivincita di Mario Rui

Tante note positive per il Napoli nel 2-0 al Liverpool: Koulibaly è già tornato al top, debutti top in Champions per Meret e Di Lorenzo.

IL DNA EUROPEO DI ANCELOTTI

E’ stato un successo diverso da quello di dodici mesi fa, per sviluppo e copione. Ma la connotazione del calcio giocato dal è la medesima: europeo. C’è la firma di Ancelotti sull’impresa degli azzurri, in grado di battere il – campione d’Europa in carica – per la seconda volta su tre incontri ufficiali nel giro di un anno. Il piano gara è stato audace e forse anche per questo è stato premiato. Il Napoli ha affrontato il Liverpool a viso aperto, accettando le sfide in campo aperto, gli uno contro uno, i rischi di giocare palla anche in situazioni di pericolo. Al San Paolo si è sofferto ma si è saputo anche aspettare il momento giusto. E il finale in crescendo è stata la giusta ricompensa per il coraggio e la sagacia di Carlo Ancelotti.

KALIDOU KOULIBALY, QUELLO VERO

Al cospetto di Virgil Van Dijk, miglior difensore al mondo secondo innumerevoli e autorevoli graduatorie, Kalidou Koulibaly si è ripreso lo status che aveva temporaneamente smarrito tra Firenze e nel suo complicato avvio di stagione: quello di miglior difensore del campionato italiano e tra i primi cinque – a stare larghi – della scena internazionale. Contro il Liverpool ha vissuto una di quelle serate che lo hanno consacrato nel corso degli anni, da ultimo baluardo: puntuale, elegante, a tratti anche straripante in chiusura. Si è destreggiato, a turno, tra Salah, Firmino e Manè lasciandogli poco o nulla. L’infausto rinvio svirgolato alle spalle di Meret nel recupero di -Napoli non ha lasciato alcuna traccia a livello mentale.

LA RIVINCITA DI MARIO RUI

Tra conferme più o meno attese, arriva quella che non t’aspetti. Nella serata sulla carta più difficile per lui, alle prese con Salah e i fantasmi dell’ultima sfida ad Anfield, Mario Rui si è nuovamente imposto come terzino più affidabile per Carlo Ancelotti in questo momento. Titolare per la seconda partita consecutiva, dopo essere subentrato a Ghoulam nei primi due incontri della stagione, l’esterno portoghese ha giocato una delle sue migliori partite in maglia azzurra. Attento in marcatura, provvidenziale in alcune chiusure, sempre presente in fase di appoggio. Libero dai blackout: una piacevole sorpresa.

DEBUTTANTI SENZA PAURA

Il Napoli si è tolto lo sfizio di battere i campioni d'Europa in carica con due debuttanti assoluti in . Meret ha salvato il Napoli come già era successo contro la . Due mezzi miracoli contro i blucerchiati, una parata decisiva su Salah poco prima del goal dell’1-0. Meret sta facendo quello che deve fare il portiere di una grande squadra: si fa trovare pronto nei momenti che contano, pochi ma importanti. Pragmatico come sa essere un friulano. E in termini di pragmatismo, non è da meno Giovanni Di Lorenzo. , Juventus, Sampdoria, Liverpool: l'ex terzino dell' è uscito dal probante inizio dell'avventura in azzurro mostrando grandi cose, in un crescendo che fa aumentare la speranza. Attento in difesa, puntuale in appoggio. Straordinariamente pronto.

ASPETTANDO INSIGNE E LOZANO

Le note meno positive della serata hanno comunque una prospettiva interessante da cui osservarle, perché al tempo stesso rappresentano margini di crescita su cui il Napoli può ancora costruire. Lozano, come contro la Sampdoria, ha avuto un impatto meno travolgente rispetto all’esordio contro la Juventus. Fisiologico: questione di intese e meccanismi ancora da metabolizzare. Insigne non è l’ultimo arrivato ma a modo suo deve ancora trovare la giusta dimensione in questa stagione. Nelle ultime due uscite da titolare come Juventus e Liverpool ha inciso meno delle sue possibilità, con l’incognita di una posizione in campo sulla trequarti a sinistra - nè esterno d’attacco, nè seconda punta - che a volte dà la sensazione di non sentire del tutto sua. Materiale su cui mettere la testa e lavorare, perché il cammino è solo all’inizio.