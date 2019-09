5 cose che ha detto Inter-Lazio: la difesa è decisiva, D'Ambrosio Re Mida

La difesa nerazzurra è un fattore decisivo, così come Danilo D'Ambrosio. La Lazio deve recuperare Milinkovic-Savic e trovare alternative valide.

INTER , LA DIFESA E' UN FATTORE DECISIVO

Handanovic para tutto, De Vrij, Godin e Skriniar garantiscono solidità e, a turno, tirano fuori dal cilindro prestazioni sontuose (nello specifico stavolta è toccato a De Vrij). Un solo goal subìto in cinque gare di campionato non può essere certo una coincidenza.

MILINKOVIC-SAVIC, COSI' NON VA

Milinkovic-Savic continua a confermarsi uno di quei calciatori il cui rendimento è chiaro sin dai primi minuti di gioco. Anche a San Siro è parso sin da subito spaesato e non è più riuscito a mettersi in evidenza.

SENSI E BARELLA ACQUISTI AZZECCATI

Sensi decisivo nelle prime tre gare, Barella il migliore nelle ultime tre (compresa quella di Champions): i due rinforzi consegnati da Marotta ad Antonio Conte si sono dimostrati azzeccati e, fin qui, determinanti.

LAZIO, ROSA POCO PROFONDA

La differenza tra titolari e seconde linee in casa si nota sempre, ormai da anni. Caicedo non è Immobile, Jony non è parso all'altezza di una maglia da titolare (almeno stasera), Bastos continua a fare fatica. Simone Inzaghi ha sempre poche frecce al proprio arco.

RE MIDA D'AMBROSIO

Dove lo metti, sta. Anzi, dove lo metti convince. Danilo D'Ambrosio è il classico uomo in più che fa comodo ad ogni squadra. E poi, ogni tanto, si toglie anche lo sfizio di segnare goal pesanti e decisivi.