5 attaccanti da schierare al Fantacalcio nella 18ª giornata di Serie A

Chi schierare in attacco al Fantacalcio nella 18ª giornata di Serie A? Ecco cinque attaccanti consigliati per la vostra formazione.

ALEXIS SANCHEZ

Un'altra chance dal primo minuto contro la Salernitana e un'altra occasione per lanciarlo al Fantacalcio. Chi lo ha preso all'asta iniziale, credendo in lui, può ritrovarsi una risorsa.

MANOLO GABBIADINI

Come fai a non metterlo in questo momento? E' uno degli attaccanti più in forma della Serie A e va assolutamente confermato anche in questa giornata contro il Venezia. Manolo is on fire.

MATTIA DESTRO

Non sottovalutate la fame e la voglia di Destro, anche in una partita che sembra proibitiva per questo Genoa in casa della Lazio. Lui il suo zampino può metterlo sempre.

ANDREA PINAMONTI

In un Empoli che sta volando, Pinamonti rappresenta forse la più grande certezza. Terza punta ideale per questa giornata al Fantacalcio. Non lasciatelo fuori.

MARKO ARNAUTOVIC

Le partite contro le big lo esaltano. Via libera allora ad Arnautovic contro la Juventus. Può calciare i rigori ed essere decisivo con i suoi bonus.