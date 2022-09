4 infortuni in Nazionale per il Barcellona: Koundé, de Jong, Depay e Araujo in dubbio per l'Inter

Xavi rischia di dover fare a meno di diversi elementi per la sfida di San Siro. Il guaio meno grave sembra essere di de Jong: "Fuori per precauzione".

Ah, la sosta per gli impegni delle nazionali. Delizia per i commissari tecnici, croce per qualche giocatore e per quasi tutti gli allenatori. Prendete Xavi: sperava di poter preparare adeguatamente i prossimi impegni-bomba del Barcellona, i due contro l'Inter in Champions League e il Real Madrid in Liga, e invece si ritrova improvvisamente costretto a fare la conta degli elementi acciaccati della propria rosa.

Sono quattro, per la precisione: Jules Koundé, uscito durante la partita tra Francia e Austria e rimandato a casa da Deschamps al pari del milanista Maignan, e poi Frenkie de Jong, Ronald Araujo e Memphis Depay, tutti usciti con le ossa rotte - in maniera figurata e non - dagli impegni di Nations League di venerdì sera.

Il problema più serio di tutti l'ha rimediato Koundé, fin qui titolare in due partite su due nel girone di Champions League: l'ex difensore del Siviglia ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Secondo la stampa spagnola, potrebbe rimanere ai box per un mese circa. In questo caso, si perderebbe naturalmente la gara d'andata contro l'Inter, in programma martedì 4 ottobre, ma anche quella di ritorno del 12.

Non sta bene nemmeno Depay, costretto a uscire dal campo dopo pochi minuti del secondo tempo della sfida giocata giovedì in Polonia dall'Olanda. La motivazione? Un problema muscolare. Dopo la partita, il ct Louis van Gaal si è dimostrato piuttosto preoccupato riguardo alle condizioni dell'ex attaccante del Lione:

"Non ho sensazioni positive. Non credo che possa recuperare per la gara contro il Belgio".

Sempre van Gaal ha annunciato che de Jong è stato tolto all'intervallo "per precauzione, ma mi ha detto che vuole essere in campo contro il Belgio". Per il centrocampista si tratta di un problema alla coscia apparentemente poco serio.

L'ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Araujo. Il difensore è uscito dal campo dopo pochi secondi dall'inizio dell'amichevole tra il suo Uruguay e l'Iran, disputata in Austria, a causa di un avulsione degli adduttori della coscia destra. E dunque, Xavi trema. E l'Inter osserva.