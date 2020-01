4-0 all'Al Duhail di Mandzukic e Benatia: Xavi vince la Coppa del Qatar

Non c'è stata storia nella finale di Coppa tra la nuova squadra di Mandzukic e l'Al-Sadd: secondo titolo da allenatore per Xavi.

Doppio Bounedjah, Tae-Hee e Tahif nella finale di Coppa del . L'Al-Sadd di Xavi ha battuto l'Al-Duhail di Mandzukic e Benatia per 4-0 in una gara senza storia che ha permesso al tecnico spagnolo di alzare al cielo il secondo trofeo da allenatore, in attesa probabilmente di guidare il il prossimo giugno.

Dopo essere stato decisivo in finale, stavolta l'ex Mandzukic non è riuscito a fare la voce grossa, ingabbiato come il resto dei suoi compagni. Prova da dimenticare per l'altro vecchio bianconero Benatia, che nel 2019 aveva trionfato nella Coppa dell'Emiro del Qatar.

La Qatar Cup vede partecipare le prime quattro classificate del campionato: l'Al-Sadd riesce a vincere un nuovo titolo dopo la Supercoppa di qualche mese fa ed ora è deciso a trionfare anche in campionato, nonostante lo stesso Al-Duhail di Mandzukic e Benatia sia avanti nove punti (ma con una gara in più).

La competizione vinta in finale dagli uomini di Xavi non è comunque l'unica coppa nazionale del Qatar, vista l'altra presente in cui partecipano diciotto squadre della prima e della seconda divisione: questa si disputerà tra aprile e maggio. La scorsa edizione ha visto lo spagnolo perdere per 4-1, ancora da calciatore: ora è riuscito ad avere la prima vendetta sportiva contro l'Al-Duhail.