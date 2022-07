39 anni e non sentirli: Ribery non si ferma, lo aspetta un'altra stagione con la Salernitana

L'attaccante francese giocherà ancora in Serie A: la salvezza con la Salernitana ha fatto scattare il rinnovo automatico fino a giugno 2023.

Nuova vita, nuovi obiettivi e nuovi orizzonti. Dopo la salvezza conquistata per il clamoroso rotto della cuffia all'ultima giornata con la maglia della Salernitana, anche l'edizione 2022/2023 vedrà ai nastri di partenza il talento e la classe di Franck Ribery.

Trentanove anni sulla carta d'identità non sono bastati per far desistere il francese che anche nella prossima stagione sarà regolarmente al suo posto, con il 7 sulla schiena e a totale disposizione del tecnico Davide Nicola.

La permanenza in massima serie dei campani, infatti, ha fatto scattare il rinnovo automatico che legherà il francese alla piazza amaranto per un'altra stagione. Un'altra annata a braccetto nella quale Ribery spera di incidere maggiormente.

Da quando è approdato a Salerno ha giocato 23 partite, confezionando tre assist, ma senza mai trovare la via del goal. Uno 'zero' alla voce reti da sbloccare il più velocemente possibile per contribuire alla causa e per centrare, possibilmente con meno patemi, il dichiarato obiettivo societario che rimane sempre comunque la salvezza.

Ribery, dal canto suo, ha avuto il merito di sapersi calare alla perfezione all'interno di una realtà e di un contesto che non si era mai trovato a dover maneggiare. Dopo aver vinto e rivinto tutto ciò che c'era da vincere in dodici anni di Bayern Monaco, l'attaccante di Boulogne-sur-mer ha scelto il palcoscenico della Serie A vestendo per due anni la maglia della Fiorentina, prima di sposare la causa della Salernitana.

Trovarsi nel giro di una manciata di anni dal lottare per i trofei a battagliare sino all'ultimo secondo per una salvezza, rappresenta un cambio di prospettiva non indifferente.

L'articolo prosegue qui sotto

Non c'è posto per alcun senso di appagamento, ma persiste la voglia di continuare a lottare sul rettangolo verde, creandosi nuovi stimoli, costruendosi nuove ambizioni.

Per cui, rieccoci qui. Nell'anno sportivo che lo porterà verso il traguardo dei 40 anni, la Serie A potrà godersi, sicuramente per almeno 38 partite, uno dei talenti generazionali che hanno segnato il calcio europeo dell'ultimo ventennio.