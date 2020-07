34 tiri senza segnare: record negativo per la Juventus

Contro il Cagliari la Juventus ha tirato la bellezza di 34 volte senza trovare la via del goal: primato negativo per i bianconeri.

Era una gara senza particolari motivazioni, se non quella di chiudere bene l'annata in campionato: la ha perso in quel di , finita sotto i colpi del giovane Gagliano e di Simeone che hanno regalato una grande soddisfazione al loro tecnico Walter Zenga.

Una serata stregata per Cristiano Ronaldo e compagni, che comunque non sono rimasti a guardare: ben 34 le conclusioni tentate, ma nessuna di queste è andata effettivamente a segno.

34 - La #Juventus ha stabilito il proprio record di tiri in un incontro di senza segnare (34) da quando Opta raccoglie questo dato - 2004/05. Annebbiati.#CagliariJuventus — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 29, 2020

Non una bella notizia per Sarri, soprattutto in ottica : contro il servirà una freddezza migliore per ribaltare l'1-0 dell'andata in e volare ai quarti di finale, per continuare a sognare la vittoria di una coppa che a attendono da 24 anni.