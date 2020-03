301, 286: perché in Messico hanno i numeri a tre cifre sulle maglie

Il campionato messicano è l'unico dove i giocatori scendono in campo regolarmente con numeri a tre cifre sulle maglie. Il motivo è regolamentare...

Se avete mai visto qualche partita del campionato messicano vi sarete sicuramente accorti di un particolare piuttosto strano: alcuni giocatori hanno numeri a tre cifre sulla maglia.

Per farvi un esempio, in questa stagione Plascencia del Necaxa e Adrian Lozano del Santos Laguna sono scesi in campo rispettivamente col numero 191 e 188 sulle spalle.

Ma perchè accade questo? Dietro non c'è nessuna stravaganza o scelta eccentrica da parte dei giocatori. Il motivo infatti è regolamentare ed è la stessa federazione messicana ad imporlo.

La regola dice infatti che tutti i calciatori di ogni club devono avere un numero permanente, anche quelli delle giovanili. Quelli della prima squadra possono scegliere un numero da 1 a 99, gli altri dovranno scegliere un numero maggiore, quindi da 100 in poi.

Quando capita dunque che un giocatore delle giovanili viene promosso in prima squadra, è dunque scontato che avrà un numero a tre cifre sulla maglia. Negli scorsi anni abbiamo visto Montes del Monterrey col 286, Edson Alvarez del Club America col 282, Omar Islas dei Pumas col 301 e così via.

Una regola particolare, che per certi versi ricorda quella in vigore nel campionato francese, dove tutti i giocatori senza un contratto professionistico scendono in campo senza il nome sulla maglia.