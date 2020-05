30 milioni all'anno dallo sponsor: l'Inter vuole avvicinare la Juventus

La Juventus guadagna 42 milioni, l'Inter solo 10: Zhang dirà addio a Pirelli per puntare su uno sponsor cinese o asiatico.

La lotta Scudetto 2019/2020 è solo il primo passo. Zhang, giovane presidente dell', vuole vedere la sua società nerazzurra competere continuamente per il titolo come in passato, magari provando a tornare anche sul tetto d'Europa. Per farlo serve uno sponsor importante e milioni nelle casse meneghine dalle prossime annate.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Zhang sta puntando uno sponsor di peso per giugno 2021, ovvero quando scadrà il contratto con Pirelli, da decenni marchio riconosciuto dell'Inter. La speranza del presidente è quella di puntare su un brand cinese o comunque asiatico, per 30 milioni all'anno.

Il è la squadra che guadagna maggiormente dallo sponsor, ben 70 milioni annuali da Emirates, seguito dai 66 del con Chevrolet e dai 55 del con Rakuten. Ma hanno incredibili profitti anche , e . Dopo di loro, la .

Altre squadre

Madama infatti, grazie all'approdo di Cristiano Ronaldo, riesce ad ottenere 42 milioni annuali da Jeep, numero enorme superiore anche a , e . Quest'ultima, con 35, guadagna il doppio rispetto all'Inter, ferma a 10 milioni con Pirelli.

Evergrande, Alibaba, ma anche la coreana Samsung come possibili sponsor dell'Inter. Lo sponsor Pirelli potrebbe comunque rimanere, ma non come principale. Per quello Zhang punta ad ottenere la più alta cifra possibile dal nuovo accordo per il prossimo anno.

Di fatto l'Inter guadagna quattro volte meno rispetto alla Juventus, ma meno anche confrontandola con , e , rispettivamente a 18, 14 e 11 milioni di sponsor. Una tendenza che Zhang vuole invertire al più presto per tenere la società ad altissimi livelli.