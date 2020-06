30 giugno, scadono i prestiti: ultimo giorno per trovare gli accordi

Tanti gli accordi già trovati per il rinnovo dei prestiti: come quello di Kulusevski al Parma o di Smalling alla Roma. Barak, invece, è ancora conteso

Oggi, giorno 30 giugno 2020, è ovviamente una data chiave per tutti i prestiti e le scadenze contrattuali dei giocatori. Si tratta della data che normalmente timbra la fine della stagione sportiva. Ma come ben sappiamo quest'anno non è così.

Bisogna trovare quindi nuovi accordi, la stagione italiana ad esempio finirà il 2 agosto, senza contare la Champions e l' , che si giocheranno ad agosto.

Ci sono casi che vi abbiamo già spiegato, come quello riguardante la Juventus : Kulusevski resterà al fino al termine della stagione, trovati anche gli accordi per lasciare a Genova Romero e Perin e contestualmente a Luca Pellegrini.

Altre squadre

Discorso positivo anche per l' , che doveva risolvere la situazione legata a Moses e Sanchez. I due giocatori resteranno almeno fino al termine della . Da capire ancora se e lasceranno i giocatori ai nerazzurri anche per l'Europa League.

Notizia molta attesa, e altrettando positiva, che arriva anche da : Smalling potrà restare e giocarsi questa parte finale di Serie A con la squadra giallorossa. Da capire poi anche in questo caso la sua presenza per l'Europa League, ma la Roma farà di tutto per tenerlo anche il prossimo anno. Torna invece Olsen dal prestito al Cagliari .

L'articolo prosegue qui sotto

Anche per quanto riguarda Mkhitaryan, Kalinic e Zappacosta è stato definito tutto: i giocatori completerrano il campionato con la Roma.

Spinosa in Serie A, e forse è questa la situazione ancora ad oggi più delicata, la questione legata a Barak : il centrocampista in prestito dall' al , che i friulani però vorrebbero richiamare, visto che la squadra salentina è in lotta per la salvezza anche con i bianconeri.

Risolte anche altre questioni tra società di Serie A: come quella che porterà Mattia Destro a restare al , per altri due mesi, senza percepire alcun stipendio. Una dimostrazione della sua volontà.