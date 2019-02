Inter furiosa con Abisso dopo il rigore per la Fiorentina: Gagliardini gli mostra il replay sul cellulare

Incredulità tra i giocatori dell'Inter dopo il penalty: Gagliardini mostra sul telefonino il replay all'arbitro dopo il triplice fischio.

Sembrava fatta per l'Inter, vicina alla sua quinta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa League. Invece niente da fare e pazzesco 3-3 della Fiorentina al minuto 101, dopo sette minuti di recupero e un calcio di rigore all'ultimo secondo che probabilmente farà parlare di sè per anni.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Tiro della Fiorentina, colpo di petto di D'Ambrosio e Abisso pronto ad indicare il dischetto del rigore. Grosse proteste dei nerazzurri e direttore di gara immediamente al VAR per rivedere la scena. Sembravano esserci pochi dubbi riguardo l'annullamento, e invece tiro dagli undici metri e goal del 3-3.

Goal e sopratutto decisione di Abisso che non è andata affatto giù all'Inter, in protesta con l'arbitro anche dopo il triplice fischio finale. Tanto che prima dell'ingresso negli spogliatoi, Gagliardini ha provato a convincere il direttore di gara mostrandogli il video del replay sul proprio telefonino. Quando, in ogni caso, era troppo tardi.