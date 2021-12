28 punti dopo 17 giornate: è la peggiore Juventus da più di vent'anni

I numeri non mentono e certificano la crisi profonda in cui versa la Juventus. Il pareggio di Venezia è solo l'ennesimo passo falso di una stagione fin qui disastrosa, almeno in campionato.

Basti pensare come i 28 punti raccolti nelle prime 17 giornate rappresentino il peggior bottino dei bianconeri dal 1999, quando i punti furono solo 24. Da allora perfino negli anni di Ferrara e Delneri la Juventus era riuscita a fare meglio, rispettivamente con 30 e 31 punti.

Se si guarda poi alle ultima stagioni il confronto è impietoso: nonostante le impietose critiche subite da Pirlo sono ben otto i punti di ritardo rispetto all'anno scorso, che diventano 14 rispetto alla stagione con Sarri in panchina.

Nei cinque anni di Allegri invece il peggior ruolino risale alla seconda stagione quando comunque dopo 17 giornate i punti raccolti erano 33, cinque in più rispetto ad oggi.