26 gare dopo, Bonucci in panchina: salterà la prima gara stagionale

Sempre in campo tra Nazionale e Juventus, a Leverkusen il difensore bianconero partirà dalla panchina per lasciare spazio a Demiral.

Chi l'avrebbe mai detto nella primavera del 2018, cheun anno e mezzo dopo sarebbe stato il giocatore della con più presenze, intoccabile ed estremamente necessario. Il destino ha riportato il giocatore viterbese a , sempre in campo in questa stagione in viertù dell'infortunio di Chiellini. Ora, riposerà.

Visto il primo posto già ottenuto e la qualificazione agli ottavi di Champions in tasca, Sarri scenderà in campo a Leverkusen, contro il Bayer, in massiccio turnover. Contro la si è del resto vista una Juventus stanca e spossata dai mille impegni: la sfida europea sarà essenziale per ricaricare le batterie e provare nuove soluzioni.

1800 minuti su 1800 per Bonucci in campionato, ma anche sei gare su sei con l' nelle qualificazioni, vincenti, a . In questo caso però l'ex è rimasto fuori per una gara e mezzo, trovando comunque minutaggio in entrambe (2' e 69').

Nessuno ha giocato più partite tra i giocatori di fin qui. Bonucci è sopra anche a Skriniar e Handanovic, sempre presenti tra campionato e , ma con qualche gara in meno a livello internazionale con le maglie di Slovacchia e Slovenia.

Visto il rientro di Chiellini previsto per marzo e una fiducia non ancora totale su Demiral e Rugani, per Bonucci anche il 2020 sarà stracolmo di gare da titolare: con lui anche De Ligt, che pian piano sta nuovamente mostrando quanto visto con la maglia dell' .

Contro il Leverkusen ci sarà Demiral al posto di Bonucci, mentre Rugani dovrebbe prendere il posto di De Ligt. Sarri è intenzionato a proporre anche altre seconde linee per l'ultima gara dei gironi di Champions League, da Buffon a Danilo, passando per Rabiot. Cristiano Ronaldo, invece, ci sarà.